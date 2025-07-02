سرايا القدس تقصف سديروت وإيفيم والقسام تستهدف دبابة إسرائيلية في خان يونس (فيديو)

أعلنت القوة الصاروخية في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتها عن قصف مدينة “سديروت” شمال قطاع غزة بعدد من الصواريخ، في إطار “ردها على العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد القطاع”.

وفي المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوّت في مناطق سديروت وإيفيم في غلاف غزة الشمالي، بعد رصد إطلاق صواريخ من شمالي القطاع.

وأوضح المتحدث باسم الجيش أن منظومة القبة الحديدية تمكنت من اعتراض صاروخين أُطلقا باتجاه المستوطنات المذكورة.

وفي بيان منفصل، أعلنت سرايا القدس، تمكنهم من تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة برميلية، وقالت في بيان لها “بعد عودة مجاهدينا من خطوط الاشتباك، أبلغو عن تمكنهم من تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة برميلية -مزروعة مسبقاً- في منطقة النادي بالقرارة شمال خان يونس”.

وفي تطور ميداني آخر جنوب القطاع، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، أنها تمكنت من استهداف دبابة إسرائيلية من طراز “ميركفاه” بوساطة عبوة أرضية شديدة الانفجار، وذلك أثناء مرورها على خط إمداد القوات الإسرائيلية في منطقة الزنة، شرق مدينة خان يونس.

وذكرت القسام أن العملية نُفذت مساء الثلاثاء، مشيرة إلى أن الاستهداف يأتي ضمن ما وصفته بـ”العمليات المتواصلة ضد قوات الاحتلال المتوغلة في مناطق جنوب القطاع”.