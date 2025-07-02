سوريا.. قتلى وجرحى بانفجارين متزامنين في ريفي إدلب وحماة

شهدت سوريا، اليوم الثلاثاء، انفجارين متتاليين خلّفا عددا من القتلى والجرحى في ريفي إدلب وحماة، في حادثتين منفصلتين أثارتا حالة من الهلع في صفوف السكان.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر في محافظة حماة، أن حصيلة أولية تشير إلى سقوط 7 قتلى وعدد من الجرحى جرّاء انفجار صهريج وقود في بلدة جبرين بريف حماة الشرقي.

وأوضح أن فرق الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث لمحاولة السيطرة على النيران، وإجلاء المصابين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة حماة، أن الانفجار نجم عن احتراق صهريج وقود داخل البلدة، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين ووقوع إصابات متفاوتة، فيما تستمر عمليات الإنقاذ والبحث في محيط الموقع.

وفي حادثة أخرى منفصلة، هزّت سلسلة انفجارات منطقة قرب بلدة الفوعة في ريف إدلب الشمالي، وأفادت مصادر رسمية للتلفزيون السوري بأن الانفجارات وقعت داخل مستودع للذخيرة، مرجحة أن السبب يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة.

وأكدت وسائل إعلام سورية أن دوي الانفجارات كان مسموعا في البلدات المجاورة، وسط حالة من الخوف بين المدنيين الذين سارعوا إلى مغادرة المناطق القريبة من موقع الحادث.

ويواصل الدفاع المدني وقوات الإطفاء العمل على احتواء آثار الانفجارين، فيما لم تصدر بعد حصيلة نهائية دقيقة بأعداد الضحايا، وسط ترقب من الأهالي لمعرفة التفاصيل الرسمية.