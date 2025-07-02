على متنها 8 أشخاص.. تحطم مروحية عسكرية تابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (شاهد)

تحطمت طائرة مروحية عسكرية تابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، داخل مطار آدم عدي الدولي في العاصمة مقديشو، وعلى متنها ثمانية أشخاص.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن المروحية تحطمت أثناء الهبوط واشتعلت فيها النيران، مضيفة أنه جرى احتواء الحريق الناجم عن الحادث.

مصير الأشخاص غير معروف

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك إصابات جراء تحطم الطائرة.

وقال موظف بالمطار لرويترز “سمعنا دوي الانفجار ورأينا دخانا وألسنة لهب من الهليكوبتر. الدخان غطاها بالكامل”.

ولدى البعثة الإفريقية أكثر من 11 ألف جندي في الصومال لمساعدة الجيش الوطني في مواجهة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.