قرار أمريكي يقلق أوكرانيا ويدفعها لاتخاذ إجراء دبلوماسي.. وروسيا ترحب

استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال الأمريكي بعد أنباء عن تعليق الولايات المتحدة إرسال شحنات أسلحة إلى كييف.

وأكدت الخارجية الأوكرانية في بيان أن “أي تأخير أو إرجاء في دعم القدرات الدفاعية الأوكرانية لن يؤدي إلا إلى تشجيع المعتدي على مواصلة الحرب بدلا من البحث عن السلام”، مشددة على أهمية استمرار “المساعدات العسكرية المعتمدة”.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها لم تتلق أي إخطارات رسمية بشأن تعليق أو مراجعة الجداول الزمنية لتسليم المساعدات الدفاعية التي تم إقرارها”، مضيفة أنها تسعى إلى الحصول على توضيحات من الولايات المتحدة.

وأكدت الوزارة أن وقف الدعم يضعف قدرة البلاد على مواجهة الهجمات الروسية المتصاعدة.

On Wednesday, July 2, at the request of Foreign Minister Andrii Sybiha, the U.S. Chargé d'Affaires ad interim in Ukraine, John Ginkel, was invited to the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. The main topic of the conversation with the American diplomat was U.S. military… pic.twitter.com/RDqZP0m4HK — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) July 2, 2025

المواجهة ستكون أصعب

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر عسكري أوكراني قوله “إن مواجهة روسيا ستكون أصعب في غياب الأسلحة الأمريكية”. وأضاف “نعتمد حاليا بشكل كبير على الأسلحة الأمريكية، وإن كانت أوروبا تقوم بما في وسعها، لكن سيكون صعبا علينا المواجهة من دون الذخائر الأمريكية”.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لوكالة رويترز أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أوقفت بعض شحنات صواريخ الدفاع الجوي وغيرها من الذخائر الدقيقة إلى أوكرانيا بسبب مخاوف من انخفاض كبير في المخزونات الأمريكية.

وقالت المصادر إن التباطؤ في تسليم بعض شحنات الأسلحة التي وعدت إدارة الرئيس السابق جو بايدن بتقديمها إلى كييف حدث في الأيام الماضية. وأضافت أن صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية التي تساعد في إسقاط الطائرات المسيّرة الروسية والقذائف من بين الشحنات التي تم تأجيلها.

ترحيب روسي

وفي أول ردّ روسي، عبّر الكرملين عن ترحيبه بتعليق الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا، معتبرا على لسان المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف أن خفض التسليح الأجنبي يجعل نهاية النزاع أقرب، وفق تعبيره.

يُذكر أن واشنطن كانت قد علّقت مساعداتها العسكرية مؤقتا مرتين خلال العام الجاري قبل استئناف دفعات أخيرة من المساعدات التي أُقرّت في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

وتأتي هذه التطورات في وقتٍ تواصل فيه روسيا تكثيف هجماتها على المدن الأوكرانية خاصة في الأسابيع الماضية.

وتستعد روسيا، التي تسيطر بالفعل على نحو خمس مساحة أوكرانيا، لتنفيذ هجوم بري خلال الصيف إذ تتقدم تدريجيا بمنطقتي دونيتسك بشرق أوكرانيا وسومي في الشمال الشرقي منها.