قرار أمريكي يقلق أوكرانيا ويدفعها لاتخاذ إجراء دبلوماسي.. وروسيا ترحب

استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال الأمريكي بعد أنباء عن تعليق الولايات المتحدة إرسال شحنات أسلحة إلى كييف.

وأكدت الخارجية الأوكرانية في بيان أن “أي تأخير أو إرجاء في دعم القدرات الدفاعية الأوكرانية لن يؤدي إلا إلى تشجيع المعتدي على مواصلة الحرب بدلا من البحث عن السلام”، مشددة على أهمية استمرار “المساعدات العسكرية المعتمدة”.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها لم تتلق أي إخطارات رسمية بشأن تعليق أو مراجعة الجداول الزمنية لتسليم المساعدات الدفاعية التي تم إقرارها”، مضيفة أنها تسعى إلى الحصول على توضيحات من الولايات المتحدة.

وأكدت الوزارة أن وقف الدعم يضعف قدرة البلاد على مواجهة الهجمات الروسية المتصاعدة.

On Wednesday, July 2, at the request of Foreign Minister Andrii Sybiha, the U.S. Chargé d'Affaires ad interim in Ukraine, John Ginkel, was invited to the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine.

The main topic of the conversation with the American diplomat was U.S. military… pic.twitter.com/RDqZP0m4HK

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) July 2, 2025