“توقع المزيد”.. قيادي في “أنصار الله” يرد على تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي (فيديو)

قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله اليمنية، نصر الدين عامر، إن تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف كاتس بشأن اليمن لا تمثل جديدًا، مؤكدًا أن اليمن في حالة اشتباك وحرب مستمرة مع إسرائيل دعمًا لغزة.

وأضاف عامر خلال برنامج “المسائية” على الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء: “نحن في حالة حرب مع كيان العدو الإسرائيلي منذ فترة طويلة نصرة لغزة، ولن نتراجع عن أداء واجبنا الإنساني والديني تجاه الجرائم التي ترتكب هناك”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد قال إن “مصير اليمن سيكون كمصير إيران ومن يمد يده إلى إسرائيل فستقطع يده”.

وأضاف أنه “بعد أن ضربنا رأس الأفعى في طهران سنضرب الحوثيين في اليمن أيضا”.

“لا خطوة للوراء”

وشدد عامر على أن تهديدات كاتس لن تؤثر في موقف أنصار الله، قائلا: “لسنا مستعدين ولا حتى نفكر في التراجع خطوة واحدة. لو اجتمع العالم كله لمنعنا من مناصرة غزة سنبقى ثابتين”، مضيفًا: “لا تهديدات ترهبنا أو تركعنا، وسنرد على كل تصعيد بمزيد من التصعيد”.

وفي رده على تصريحات السفير الأمريكي لدى تل أبيب حول احتمال استهداف اليمن بطائرات “بي 2” المستخدمة ضد إيران، قال عامر: “هذه الطائرات شاركت مسبقًا في العدوان على اليمن ولم تحقق هدفها، وفشلت كما فشلت في إيران”، مؤكدًا أن “أي تصعيد أمريكي أو إسرائيلي سنواجهه بتصعيد أكبر ولن نتراجع إطلاقًا”.

وختم عامر حديثه بالقول: “نعمل ليلًا ونهارًا على تطوير قدراتنا. وإذا لم يتوقف العدوان على غزة عليهم أن يتوقعوا منا المزيد، فالحل الوحيد هو وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة”.

وتستمر جماعة أنصار الله اليمنية في إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، مساندة لغزة في وجه حرب الإبادة الإسرائيلية. وكانت قد أعلنت فرض حصار جوي على إسرائيل، عبر استهداف المطارات الإسرائيلية، وخاصة مطار بن غوريون في تل أبيب.