يوم دامٍ في غزة خلف عشرات الشهداء والجرحى.. قوات الاحتلال تستهدف 25 منزلا بشكل مباشر (فيديو)

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازر جديدة استهدفت المدنيين في أحياء سكنية عدة بقطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد نحو 70 فلسطينيا وإصابة أكثر من 200 آخرين، بينهم حالات حرجة، وفق ما أفاد به الدفاع المدني في غزة.

وأوضح محمود بصل، المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني في القطاع، أن مدينة غزة شهدت منذ ساعات الفجر قصفا مكثفا، استهدف بشكل مباشر أكثر من 25 منزلا، إضافة إلى 5 تجمعات للمواطنين، بينهم أشخاص كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية.

وأضاف بصل أن من بين الشهداء 11 فلسطينيا كانوا ضمن المتجمعين للحصول على المساعدات، و12 طفلا، و14 امرأة، في حين تواصل طواقم الدفاع المدني جهودها في الإنقاذ وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض بمواقع القصف المختلفة.

وأشارالمسؤول الفلسطيني إلى أن الوضع الميداني في حي الزيتون شرقي مدينة غزة مأساوي للغاية، حيث استهدفت طائرات الاحتلال عصر اليوم منزلا مكونا من 6 طوابق لعائلة أبو سمرة في شارع كشكو، ولا يزال أكثر من 30 شخصا بينهم أطفال ونساء تحت الأنقاض، حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

ووفق أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 56647، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى 133105 مصابين.

وخلال الساعات الـ24 الماضية فقط، سُجل 116 شهيدا و463 مصابا في مناطق متفرقة من القطاع، ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني عاجزة عن الوصول إلى مئات الضحايا العالقين تحت الركام وفي الطرق بسبب استمرار القصف واستهداف فرق الإنقاذ.

كما أوضحت الوزارة أن عدد الأشخاص الذين استُشهدوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية تجاوز 600، منذ مايو/أيار الماضي، في مؤشر خطير على تفاقم الأزمة الإنسانية وغياب الممرات الآمنة للمدنيين.