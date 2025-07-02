10 شهداء في خان يونس جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين وتجمعات المدنيين (فيديو)

أسفر قصف إسرائيلي عن سقوط 10 شهداء، وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي، بعد استهداف تجمع لمواطنين وخيام نازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة، بحسب ما أفاد مراسل الجزيرة مباشر.

كما أدى القصف إلى وقوع شهداء وإصابات جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي بخان يونس.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظات استهداف خيمة للنازحين في دوار أبو علاء غرب خان يونس، إضافة إلى استهداف خيمة في مخيم المناصرة شرق مستشفى شهداء الأقصى.

كما وصل عدد من المصابين إلى مجمع ناصر الطبي بعد قصف خيام النازحين في منطقتي بئر زنون والشاعر في مواصي خان يونس.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان 4 أحياء بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بـ”الإخلاء الفوري”، تمهيدا لقصفها بدعوى إطلاق صواريخ منها.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربها على غزة، متبعة سياسة القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، في تجاهل للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات.

وأسفرت هذه الحرب، بدعم أمريكي، عن سقوط نحو 191 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين، وسط مجاعة أودت بحياة العديد، بينهم أطفال.