إيران تعلن استبدال أنظمة دفاعها الجوية المتضررة في حربها مع إسرائيل

أعلن الجيش الإيراني استبدال أنظمة الدفاع الجوي المتضررة في حربه الأخيرة مع إسرائيل، ونشرها في مواقعها المحددة.

ونقلت وكالة الدفاع المقدس للأنباء الإيرانية (دفاع برس) عن محمود موسوي نائب قائد العمليات في الجيش الإيراني قوله إن إيران استبدلت أنظمة الدفاع الجوي التي تضررت خلال الحرب الشهر الماضي.

وأضاف موسوي: “حاول العدو الصهيوني تدمير القدرات الدفاعية الإيرانية، وقد تضررت بعض منظوماتنا الدفاعية في هذه الحرب، وهذا أمر لا يمكننا إخفاؤه، لكن زملاءنا استخدموا الموارد المحلية واستبدلوها (الأنظمة المتضررة) بأنظمة بديلة كانت مجهزة سلفا ومخزنة في مواقع مناسبة من أجل الحفاظ على أمن المجال الجوي”.

وذكر القائد الإيراني أن “قدرات القوات المسلحة تفوق بكثير ما تستطيع إسرائيل مقاومته”.

وفي 13 يونيو/حزيران شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا عسكريا على إيران، ردت عليه الأخيرة بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، ثم أعلنت واشنطن وقفا لإطلاق النار في 24 من الشهر ذاته.

وقبل الحرب، كانت إيران تعتمد على منظومة الدفاع الجوي المحلية البعيدة المدى (باور 373) إلى جانب منظومة (إس 300) الروسية الصنع. ولم يشر تقرير وكالة دفاع برس إلى استيراد أي أنظمة دفاع جوي أجنبية الصنع خلال الأسابيع القليلة الماضية.