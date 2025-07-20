القسام تقنص جنديا إسرائيليا وتشترك مع سرايا القدس في استهداف ثلاثي بالشجاعية

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تنفيذ عملية مشتركة مع مقاتلي سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استهدفت دبابات تابعة للاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة.

وأكدت القسام أنه “بعد عودتهم من خطوط القتال، وبالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس، تم استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع (ميركافا) بعبوتي (شواظ) و(ثاقب) وقذيفة (تاندوم) في محيط مسجد الرضوان بحي الشجاعية شرق مدينة غزة بتاريخ 7 يوليو/تموز الجاري”.

كما أكدت القسام قنص جندي إسرائيلي يعتلي دبابة “ميركافا” في محيط مدرسة الناصرة بشارع بغداد بحي الشجاعية بتاريخ 11 يوليو الجاري.

هجمات في خان يونس

وأعلنت سرايا القدس أنها قذفت “بقذائف الهاون النظامي (عيار 60) مقر قيادة وسيطرة تابع لجيش العدو الصهيوني في صالة المهند بمنطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس” جنوبي القطاع.

وفي بيان منفصل، قالت سرايا القدس إنها “دمرت ظهر أمس السبت مركبة عسكرية صهيونية بعبوة من نوع (برق – الصدمية) في منطقة معن جنوب شرق خان يونس”.

وفي السياق ذاته، قالت ألوية الناصر صلاح الدين، في بيان، اليوم الأحد “قصفنا ظهر اليوم تمركزا لجنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلة محيط شارع 5 شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون من عيار (60) ملم النظامي”.

تأتي هذه العمليات في سياق رد الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلّفت حرب الإبادة على قطاع غزة أكثر من 58 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال، ونحو 140 ألف جريح، وآلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع.