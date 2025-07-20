“بدناش إشي منكم بس وقفوا الحرب”.. طفل من غزة يبكي المذيعة (شاهد)

لم تتمالك مذيعة الجزيرة مباشر حياة اليماني دموعها أثناء عرض مقطع مصور مدته ثوان محدودة لطفل فلسطيني من قطاع غزة، حين عبر بصوت متهدج وعيون ملؤها الدموع يأسا من انتظار مساعدة تغيثه وأهل القطاع من الجحيم الذي يطبق عليهم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

“بدناش أكل بس وقفو الحرب”

الطفل الفلسطيني كشف عن كل ما يتمناه حاليا وهو أن تتوقف الحرب مكتفيا من العالم بهذا الطلب في عبارته “بس وقفوا الحرب. بدناش إشي منكم، أكل اللي هو الأكل بدناش إياه، بس وقفو الحرب”. غير طامع ولا يحلم بما هو فوق ذلك مما يفكر به الصغار في مثل عمره.

“بدناش أشي منكم”.. طفل من غزة يبكي المذيعة pic.twitter.com/qMnJqtlBtb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 19, 2025

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ومساء أمس السبت، قالت وزارة الصحة في غزة، إن أعدادا غير مسبوقة من الفلسطينيين من مختلف الأعمار تصل إلى المستشفيات بحالة إعياء شديدة.

وحذرت الوزارة في بيان، من أن المئات من الذين نحلت أجسادهم سيكونون عرضة للموت المحتم نتيجة الجوع وتخطي قدرة أجسادهم على الصمود.

“غزة تموت جوعا”

وتصدر وسم (#غزة_تموت_جوعا) مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يواجه قطاع غزة مجاعة شديدة منذ إغلاق المعابر في مارس/آذار الماضي، إذ لم يعد بمقدور الفلسطينيين توفير الحد الأدنى من مقومات البقاء، بعدما فقد غالبيتهم الدقيق اللازم لصناعة الخبز، بينما ترتفع أسعار الكميات القليلة المتوفرة منه في السوق السوداء، بشكل لا يمكن للمجوعين الحصول عليه.