بمشاركة 3 فصائل.. المقاومة تدك تجمعا لقوات الاحتلال في جباليا انتقاما لأطفال غزة (شاهد)

نشرت كتائب شهداء الأقصى، اليوم الأحد، مشاهد من قصف مقاتليها تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم العسكرية المتوغلة شرق جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وأظهر الفيديو قيام مقاتلي الكتائب بقصف قوات الاحتلال بقذائف الهاون النظامي عيار”60″ بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، وكتائب الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

وتضمَّن الفيديو مشاهد لتجهيز الرؤوس المتفجرة قبل إطلاقها. وقال أحد مقاتلي كتائب الشهيد عمر القاسم إن القصف “يأتي انتقاما للأطفال والنساء الذين يرتقون جراء المجازر التي يرتكبها الاحتلال”.

وتستمر المقاومة الفلسطينية في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، موقعة خسائر في صفوفها.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت بقذائف الهاون النظامي (عيار 60) مقر قيادة وسيطرة تابع لجيش الاحتلال، في صالة المهند بمنطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس.

كما أعلنت أنها دمرت مركبة عسكرية إسرائيلية بعبوة من نوع (برق-الصدمية) في منطقة معن جنوب شرق خان يونس، ظهر أمس السبت.

كما أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين قصف تمركز لجنود الاحتلال وآلياتهم المتوغلة في محيط شارع 5 شمال مدينة خان يونس، ظهر اليوم، بقذائف الهاون من عيار “60” ملم النظامي.

عملية مشتركة وقنص

في السياق، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مقاتليها بالاشتراك مع مقاتلي سرايا القدس استهدفوا 3 دبابات إسرائيلية من نوع “ميركافا” بعبوتي “شواظ” و”ثاقب” وقذيفة “تاندوم” في محيط مسجد الرضوان بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، بتاريخ السابع من الشهر الجاري.

كما أكدت كتائب القسام أن مقاتليها قنصوا جنديا إسرائيليا يعتلي دبابة “ميركافا” في محيط مدرسة الناصرة بشارع بغداد بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، بتاريخ الحادي عشر من الشهر الجاري.