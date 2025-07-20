بينهم العشرات من منتظري المساعدات.. 133 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر السبت (فيديو)

استفاق قطاع غزة، السبت، على يوم دامٍ جديد أسفر عن استشهاد 133 فلسطينيا منذ الفجر، بينهم 38 شهيدا من منتظري المساعدات و3 أطفال فارقوا الحياة بسبب سوء التغذية، وفق ما أفادت به مصادر طبية للجزيرة مباشر.

وحصدت نيران القصف الإسرائيلي أرواح عشرات العُزل في أنحاء متفرقة من القطاع، لتسجل الأرقام ارتفاعا مفزعا، في ظل أزمة إنسانية خانقة تضرب غزة جوعا وقصفا.

استهداف طابور المساعدات

وأكد مراسل الجزيرة مباشر أن قوات الاحتلال تستهدف بشكل مباشر المواطنين أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات الغذائية والإنسانية، مما تسبب في سقوط شهداء وجرحى في مناطق متفرقة، خاصة قرب محور نتساريم جنوب مدينة غزة.

كما جرى استهداف مكثف لخيام تؤوي نازحين، تحديدا في مناطق غرب خان يونس، شارع روني، وصالة دريم، إضافة إلى مناطق شرق غزة قرب مدرسة “التابعين”، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء من الفئات الأشد ضعفا.

كما قُصفت تجمعات مدنية في بلدة جباليا شمالي القطاع، وتجمعات أخرى بجنوبي القطاع (بني سهيلا وخان يونس)، مما رفع حصيلة الشهداء من السكان المحليين.

واستهدفت قوات الاحتلال شققا ومباني سكنية، أبرزها في محيط مجمع الشفاء الطبي، مفترق الشعبية، ومناطق وسط خان يونس، مما أسفر عن شهداء وإصابات بين المدنيين داخل منازلهم.

واستخدم الاحتلال الرصاص الحي إلى جانب القصف، مما تسبب في سقوط شهداء من المنتظرين للمساعدات ومن المدنيين في أماكن متعددة.

وفيما يلي تفاصيل الشهداء وتوزيعهم جغرافيا:

جنوب قطاع غزة (65 شهيدا):

33 شهيدا بينهم مصابون في قصف على مركز توزيع المساعدات شمالي رفح.

6 شهداء من بلدة بني سهيلا والشيخ ناصر شرق خان يونس.

6 شهداء في قصف خيام نازحين في شارع روني بمواصي خان يونس.

4 شهداء في قصف خيمة نازحين قرب صالة دريم غرب خان يونس.

3 شهداء بينهم طفلان في قصف خيام جنوب القبة بمواصي خان يونس.

3 شهداء في قصف خيمة قرب طبريا بمواصي خان يونس.

3 شهداء في قصف خيمة بمحيط طبريا بمواصي خان يونس.

3 شهداء في قصف خيام نازحين في الحي الياباني وأبراج طيبة بخان يونس.

شهيدان جرى انتشالهما من منزل عائلة أبو سحلول بالمعسكر الغربي بخان يونس.

شهيد بنيران الاحتلال في بني سهيلا.

طفل من شرقي خان يونس استشهد بسبب سوء التغذية.

وسط قطاع غزة (15 شهيدا):

11 شهيدا في قصف منزل لعائلة عقل خلف مقبرة السوارحة بالزوايدة.

شهيدان في قصف “بلوك 6” بمخيم البريج.

طفل استشهد قرب جسر وادي غزة برصاص الاحتلال.

استشهد مواطن في قصف مسيَّرة إسرائيلية على منزله بمخيم البريج.

مدينة غزة (40 شهيدا):

6 شهداء بينهم 4 أطفال في قصف خيمة نازحين بحي الدرج.

4 شهداء انتُشلوا من مناطق متفرقة بالمدينة.

4 شهداء من طالبي المساعدات قرب محور نتساريم.

4 شهداء في قصف قرب نادي المجمع الإسلامي بشارع 8 جنوبي المدينة.

4 شهداء بينهم طفلان في قصف منزل عائلة زغرة قرب جسر الشيخ رضوان.

4 شهداء في قصف على شارع مشتهى بحي الشجاعية.

3 شهداء في قصف تجمعات قرب مسجد صلاح الدين ودوار حبيب بحي الزيتون.

استشهاد امرأة وطفلة بقصف خيمة في شارع الثورة غربي المدينة.

شهيدان متأثران بإصابات سابقة.

شهيدان بسبب سوء التغذية.

شهيد بقصف شقة قرب دوار المالية بحي تل الهوى.

شهيد بقصف قرب مفترق الأمن العام شمالي المدينة.

استشهاد طفلة (10 أعوام) في قصف شارع الصحابة وسط المدينة.

شهيد برصاص طائرة مسيَّرة في حي التفاح.

شهيد بقصف جوي في شارع فهمي بيك بحي الدرج.

شمال قطاع غزة (13 شهيدا):