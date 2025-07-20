جنبلاط يوجه رسالة إلى حكمت الهجري ويرفض المطالبة بحماية دولية لطائفة الدروز في سوريا (فيديو)

طالب الزعيم اللبناني وليد جنبلاط بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث السويداء “كما طالب بها الرئيس السوري أحمد الشرع“، مؤكدا ضرورة الاستجابة لمطالب أهالي الجبل بعد تثبيت وقف إطلاق النار.

وفي لقاء مع برنامج “المسائية” على الجزيرة مباشر، السبت، شدَّد جنبلاط على “أهمية إطلاق حوار يشمل جميع المكونات الدينية والسياسية والطائفية مع الدولة السورية للوصول إلى حل سياسي يحفظ هيبة الدولة ويلبي المطالب المشروعة”.

وأشار إلى “ضرورة أن يستجيب الشيخ حكمت الهجري لدعوات وقف إطلاق النار والموافقة على الحل السياسي”، مؤكدا “أهمية التوصل إلى تسوية سياسية بين العشائر العربية والدروز بما يحفظ وحدة سوريا واستقرارها”.

وأدان جنبلاط “أي دعوات تطالب بالحماية الدولية أو الإسرائيلية لأبناء طائفة الدروز”، مطالبا بـ”رفع الحصار واللجوء إلى الحل السياسي بالسويداء”.

كما أدان أي تدخل إسرائيلي في شؤون المنطقة أو دعوات لحماية دولية، مضيفا “إسرائيل تسعى لاستغلال أي مكون من ضعاف النفوس واستباحة المنطقة”.

وفي هذا الصدد، دعا جنبلاط إلى وقف التصعيد ورفع الحصار عن السويداء، وتأكيد أن الدروز جزء أصيل من النسيج العربي والوطني السوري، قائلا “يجب التوقف عن إخراجهم من عروبتهم”.

ومنذ الأحد الماضي، تدور اشتباكات دامية بين عشائر بدوية ومجموعات درزية، تطورت إلى عمليات انتقامية، في حين عرقلت غارات جوية شنتها إسرائيل على محافظات سورية، بزعم “حماية الدروز”، جهود القوات الحكومية لاحتواء الأزمة.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الرئاسة السورية وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في السويداء، ودعت الأطراف جميعها دون استثناء إلى الالتزام بوقف إطلاق النار ووقف الأعمال القتالية في المناطق جميعها، وضمان حماية المدنيين.

وأضافت في بيان “قوات الأمن بدأت في الانتشار في عدد من المناطق بالسويداء لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار والحفاظ على النظام العام”.