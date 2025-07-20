سرايا القدس تنشر مشاهد من كمين لمحاولة أسر جنود إسرائيليين (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لكمين شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة استهدف ناقلة جند إسرائيلية في منطقة عبسان الكبيرة، بهدف أسر عدد من الجنود الإسرائيليين.

وبدأ الفيديو الذي نشرته السرايا اليوم الأحد، بصور تظهر “عملية مسح ورصد تجمعات آليات وجرافات العدو في منطقة الكمين”.

وقال أحد عناصر السرايا في الفيديو: “اللهم مكنا من رقابهم.. يارب مكنا منهم.. إن شاء الله مش هنطلع من هان إلا ومعانا جندي أسير، أو بنستشهد”.

وأظهرت مشاهد العملية التي لم يذكر موعد تنفيذها، قيام مقاتلي السرايا بزرع عبوات “برق الصدمية” المطورة على خط سير الآلية العسكرية الإسرائيلية، ومن ثم انتظار وصولها وتفجيرها لحظة مرورها، أعقبها اشتباك مباشر مع الجنود.

وسمع أصوات اشتباكات بعد تفجير ناقلة الجند، وفق السرايا.

وختمت السرايا الفيديو بقولها: “تدخل آليات العدو الصهيوني القريبة من المكان عرقل استكمال عملية الأسر ما أدى لمقتل الجندي الأسير في العملية واستشهاد ثلة من مجاهدينا”.