شاهد: صحفيون يتناولون الماء والملح تضامنا مع “المجوعين” في غزة

أظهرت مشاهد مصورة حصلت عليها الجزيرة مباشر عددا من الصحفيين الفلسطينيين داخل مستشفى شهداء الأقصى وهم يتناولون الماء والملح للتعبير عن تضامنهم مع أبناء الشعب الفلسطيني المجوعين في غزة.

وانتشرت مقاطع مصورة للعديد من سكان القطاع وهم يخلطون الماء بالملح ويتناولونه مُجبرين على مَعِد فارغة، عقب عجزهم عن توفير أيّ من أنواع الغذاء.

ووفق بيانات وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد ضحايا “مصائد الموت” منذ 27 مايو/أيار الماضي إلى 995 شهيدًا و6011 مصابًا، إلى جانب 45 مفقودًا.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر، المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفعت إلى 58895 شهيدًا و140980 مصابًا، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من الضحايا لا يزال تحت الركام أو في الطرقات، لعجز فرق الإنقاذ عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.