صحفي عرض كاميرته للبيع مقابل الدقيق: نخرج معكم على الهواء ونحن جوعى (فيديو)

عرض الصحفي بشير أبو الشعر كاميرته للمقايضة مقابل كيس دقيق، مما يعكس النقص الشديد في الطعام في غزة، في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وقال أبو الشعر في مقابلة مع الجزيرة مباشر “بكل غصة أعرض مقايضة كاميرتي مقابل كيس من الدقيق، لكننا نموت بصمت، ونخرج معكم على الهواء ونحن جوعى، ومن يقف خلف الكاميرا أيضا جائع”.

وأضاف أبو الشعر، الذي وثّق بكاميرته الحرب الإسرائيلية على غزة منذ بدايتها “يعز عليَّ فقدان الكاميرا، لكن إذا كانت النتيجة أن نبقى أنا وأسرتي على قيد الحياة، فليأخذها شخص آخر، وبنفس راضية”.

وأكد أبو الشعر أن حاله لا يختلف عن حال بقية الصحفيين في غزة، حيث “صارت الأسواق فارغة، ولا توجد سيولة نقدية لشراء شوال من الدقيق”.

وفي السياق ذاته، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن لديها من الطعام ما يكفي قطاع غزة بالكامل لأكثر من 3 أشهر، وأكدت أن هذا الطعام موجود بمخازنها، بما في ذلك المخازن بمدينة العريش المصرية القريبة من القطاع المحاصَر.

وقالت الوكالة في منشور على منصة إكس “الإمدادت موجودة، وطريقة تسليمها متاحة، لكن كل المطلوب هو فتح البوابات ورفع الحصار، وتمكين الأونروا من تقديم المساعدة لمن يحتاج إليها في قطاع غزة، ومن بينهم مليون طفل”.

This is Salam, just under 7 months old and suffering from serious acute malnutrition.

Yesterday, UNRWA health teams were giving her emergency treatment.

Sadly, Salam died later in the day.

She is one of thousands of malnourished children in Gaza. More cases are detected every… pic.twitter.com/heomKXNnzx

— UNRWA (@UNRWA) July 9, 2025