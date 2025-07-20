كأنه انفجار بركاني.. الاحتلال يوثق غاراته على بيت حانون وأوامر إخلاء جديدة في دير البلح (فيديو)

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة لسكان المنطقة الجنوبية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، طالبا منهم النزوح قسرا جنوبا نحو منطقة المواصي.

ومنذ 18 مارس/آذار الماضي، توسعت بشكل كبير مناطق إنذارات الإخلاء والمناطق العسكرية بحيث قاربت نحو 85 % بحسب الأمم المتحدة.

לראשונה מתחילת המלחמה: צה"ל מוציא הודעת פינוי לחלק מאזור דיר אל-בלח במחנות המרכז ברצועה @Doron_Kadosh pic.twitter.com/Ke8Hqtm5Nt — גלצ (@GLZRadio) July 20, 2025

مخاوف أهالي الأسرى

من جانبها، أبدت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين قلقها البالغ من هذه الخطوة، متسائلة عن ضمانات سلامة أبنائها المحتجزين في غزة.

وفي تل أبيب المحتلة، تظاهر عشرات الآلاف ليلة أمس، مطالبين حكومة الاحتلال بالتوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى المحتجزين.

الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات توثق سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق شمال شرقي قطاع غزة pic.twitter.com/fEOo6fXAE3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 20, 2025

غارات عنيفة

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال أنه دمر عدة أنفاق ومئات المباني في مخيم جباليا شمال القطاع، زاعما أنها “استخدمت لأغراض إرهابية”.

وفي وقت سابق اليوم نشر الجيش الإسرائيلي لقطات توثق سلسلة غارات عنيفة استهدفت بيت حانون شمال شرقي قطاع غزة.