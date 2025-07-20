سياسة|قطاع غزة

كأنه انفجار بركاني.. الاحتلال يوثق غاراته على بيت حانون وأوامر إخلاء جديدة في دير البلح (فيديو)

رجل يسحب عربة محملة بصفائح المياه بعد في مخيم للنازحين في دير البلح
رجل يسحب عربة محملة بصفائح المياه بعد في مخيم للنازحين في دير البلح (أسوسيتد برس)
20/7/2025-|آخر تحديث: 04:10 PM (توقيت مكة)

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة لسكان المنطقة الجنوبية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، طالبا منهم النزوح قسرا جنوبا نحو منطقة المواصي.

ومنذ 18 مارس/آذار الماضي، توسعت بشكل كبير مناطق إنذارات الإخلاء والمناطق العسكرية بحيث قاربت نحو 85 % بحسب الأمم المتحدة.

مخاوف أهالي الأسرى

من جانبها، أبدت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين قلقها البالغ من هذه الخطوة، متسائلة عن ضمانات سلامة أبنائها المحتجزين في غزة.

وفي تل أبيب المحتلة، تظاهر عشرات الآلاف ليلة أمس، مطالبين حكومة الاحتلال بالتوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى المحتجزين.

غارات عنيفة

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال أنه دمر عدة أنفاق ومئات المباني في مخيم جباليا شمال القطاع، زاعما أنها “استخدمت لأغراض إرهابية”.

وفي وقت سابق اليوم نشر الجيش الإسرائيلي لقطات توثق سلسلة غارات عنيفة استهدفت بيت حانون شمال شرقي قطاع غزة.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان