لحظة انطلاق السفينة “حنظلة” من غاليبولي باتجاه غزة والجزيرة مباشر تتابع الرحلة (شاهد)

انطلقت، اليوم الأحد، السفينة “حنظلة” من ميناء غاليبولي الإيطالي لتواصل رحلتها باتجاه قطاع غزة، وسط ترحيب كبير، وهتافات تطالب بالحرية لفلسطين.

وتحمل السفينة على متنها نشطاء دوليين، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ورفضًا للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون. كما تحمل حليبا للأطفال الجائعين، ومعدات طبية تحتاجها المستشفيات في غزة.

وهتف ركاب السفينة طويلا بالحرية لفلسطين، وغنوا عددا من الأغاني، أبرزها أغنية “بيلا تشاو” الإيطالية الشهيرة.

وقال موفد الجزيرة مباشر عمر فياض، إن طاقم السفينة أكمل الاستعدادات للرحلة، وإن الركاب، الذين يبلغ عددهم 21 شخصا، تدربوا على مختلف السيناريوهات التي قد يتعرضوا لها.

وأوضح فياض أن الرحلة قد تستغرق أسبوعا للوصول إلى القطاع، إذا لم تعترضهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية، مثلما فعلت مع القارب “مادلين”.

وأضاف فياض أن السفينة التي ترفع علما بريطانيا، تضم نوابا فرنسيين وأوروبيين، فضلا عن ناشطين حقوقيين، وأطباء وساسة ومثقفين، وأعضاء في حركات عمالية ونضالية مختلفة. وأشار إلى أن حالة الدعم للسفينة لافتة، إذ جاءت سفن أخرى تحمل الأعلام الفلسطينية، فضلا عن أشخاص قدموا لتوجيه التحية للركاب قبل انطلاقهم.

وكشف فياض أن العديد من الأشخاص كانوا قد جاؤوا من أماكن عدة على مستوى العالم، على مدار الأيام الماضية، لتحية ركاب السفينة وتقديم الدعم لهم، رغم صعوبة الوصول إلى الميناء.

الجزيرة مباشر تتابع الرحلة

وستتابع الجزيرة مباشر مسار السفينة عبر قارب آخر من المقرر أن ينطلق في مسار مواز لحنظلة لفترة من الوقت، وأيضًا عبر تغطية مباشرة ولقاءات مع الركاب أثناء الرحلة.

وأخذت السفينة اسمها من شخصية “حنظلة” التي تعد أيقونة فلسطينية رمزية ابتكرها الفنان الكاريكاتيري الفلسطيني ناجي العلي عام 1969، وتُعتبر رمزًا للصمود والمقاومة الفلسطينية.

وكان فرانك رومانو، الناشط الحقوقي ومالك السفينة، قد دعا عبر الجزيرة مباشر، الدول التي ستعبر السفينة مياهها الإقليمية إلى عدم اعتراض طريقهم أو منعهم من الإبحار.

وكان القارب “مادلين” قد قام برحلة لكسر الحصار على قطاع غزة خلال يوليو/تموز الماضي، لكنه تعرض لهجوم من القوات الإسرائيلية، وتم اعتقال الناشطين الذين كانوا على متنه وترحيلهم.