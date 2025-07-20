ليبرمان: الحرب حولت إسرائيل إلى “منبوذة” وهذا ما علينا فعله

قال زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان إن الحرب حولت إسرائيل إلى منبوذة عالميا، مشددا على ضرورة اتخاذ قرارات تضع الاعتبارات الأمنية في المقدمة لا السياسية.

وصرّح ليبرمان في حوار على القناة 12 الإسرائيلية أنه “علينا إنهاء الحرب وإعادة المخطوفين (الأسرى الإسرائيليين في غزة) دفعة واحدة، ومن لا يفعل ذلك لا يريد إعادة المخطوفين ولا إنهاء الحرب”.

وتساءل: “ما الذي نفعله في غزة بعد أن قال رئيس الأركان إن إقامة مدينة إنسانية يتعارض مع أهداف الحرب والعملية العسكرية استنفدت نفسها؟”.

وأكد ليبرمان أن استعادة مكانة إسرائيل في العالم أصبحت أولوية، مضيفًا: “الحرب التي كانت شرعية حولتنا لمنبوذين في العالم بأسره”.

وتوقع ليبرمان حربًا أخرى مع إيران خلال عامين قائلاً: “أتوقع حربا أخرى مع إيران خلال سنتين وأن تبادر هي للهجوم للانتقام ولذلك علينا نبادر نحن لا هم”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 199 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.