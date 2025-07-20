حطموا سيارته وهتفوا “الموت للعرب”.. متطرفون إسرائيليون يهاجمون النائب أيمن عودة (شاهد)

باعتداء بالأيدي والشتم والبصق، هاجم متطرفون يمينيون سيارة رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة، أمس السبت، وذلك لدى وصوله إلى مدينة “نيس تسيونا” جنوب تل أبيب، للمشاركة في مظاهرة ضد حكومة بنيامين نتنياهو وسياستها، حيث كان يُفترض أن يلقي خطابا.

“الموت للعرب”

وأحاط حشد من المتطرفين سيارة عودة، وحطموا زجاجها، وبصقوا عليها، وكالوا الشتائم العنصرية، وهتفوا “الموت للعرب”.

واضطر عودة على وقع هذا الهجوم إلى مغادرة المكان بصعوبة، ثم عاد مرة أخرى إلى موقع المظاهرة لإلقاء كلمته.

وجاء في بيان صدر عن مكتب النائب عودة أنه رغم كل ما وقع له، فإن عودة “أصر على أن لا يتراجع، وخطب في الاجتماع الشعبي رغما عن الفاشيين الذين أصبحوا مسعورين تماما”، بحسب ما جاء في البيان.

وصفت بالخطيرة.. نشطاء يمينيون يعتدون على النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي أيمن عودة ويحطمون سيارته pic.twitter.com/hlFXRnzVtO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 20, 2025

يجب وقف الحرب على غزة

وأشار في كلمته إلى أن شرطة إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي وقفت جانبا، دون أن تمنع أحدا. وقال “يجب وقف الحرب على غزة الآن، ويجب إبرام صفقة تبادل أسرى الآن”.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف 3 أشخاص من سكان “نيس تسيونا” بشبهة الاعتداء على سيارة النائب عودة.