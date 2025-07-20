نتنياهو يتغيب عن محاكمته بعد إعلان إصابته بالتسمم

سيتغيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن جلسة محاكمته بتهم فساد، غدا الاثنين، لإصابته بالتهاب معوي إثر تناوله طعاما فاسدا، بحسب ما أفاد مكتبه.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بيان لمكتب نتنياهو: “بعد شعوره بالتعب خلال الليل، خضع رئيس الوزراء لفحص في منزله من جانب البروفيسور ألون هيرشكو، رئيس قسم الأمراض الباطنية في مستشفى هداسا عين كارم، وتبين أنه يعاني من التهاب معوي نتيجة تناوله طعاما فاسدا”.

وأضاف البيان أنه “بعد أن أجرى فحوصات إضافية، وصفت حالة رئيس الوزراء بأنها جيدة، وهو يتلقى حاليا العلاج الطبي من خلال السوائل عن طريق الوريد، إثر إصابته بالجفاف المصاحب للمرض”.

وجاء في البيان: “سيستريح رئيس الوزراء في منزله لمدة 3 أيام، وسيدير شؤون الدولة من هناك، وذلك بناء على تعليمات أطبائه”.

وتغيب نتنياهو عن جلسة الحكومة صباح اليوم الأحد، بحسب القناة الـ12 الإسرائيلية، التي أشارت إلى أنه كان من المفترض أن يمثل أمام المحكمة المركزية في تل أبيب غدا الاثنين، للرد على تهم الفساد الموجهة إليه.

وأسبوعيا، يمثل نتنياهو أمام المحكمة مرتين؛ الاثنين والأربعاء.

وتبدأ المحاكم الإسرائيلية إجازة نهاية الأسبوع تستمر حتى سبتمبر/أيلول المقبل، ومن غير الواضح إذا ما كان القضاة سيحددون جلسات لنتنياهو خلالها.

وعبر منصة (إكس)، رأت يعيل فريدسون المراسلة القانونية لصحيفة هآرتس أن “إعلان نتنياهو عن مرضه بسبب طعام فاسد هو استمرار لمحاولاته التهرب من الاستجواب”.

وكتبت يعيل: “ينبغي على القضاة تحديد مواعيد جلسات إضافية خلال فترة العطلة، في ضوء الظروف الاستثنائية التي ألغى فيها نتنياهو جلسات الاستماع الاعتيادية”.

وفي عام 2019 وجهت إلى نتنياهو “اتهامات بالرشوة والفساد وخيانة الأمانة” قد تقوده إلى السجن بحال أُقرت، لكنه ينفيها جميعا. وبدأت محاكمته في عام 2020 في 3 قضايا جنائية.

وفي احدى القضايا، يُحاكم نتنياهو وزوجته سارة بتهمة تلقي هدايا فاخرة من أشخاص أثرياء تشمل مجوهرات وزجاجات “شمبانيا” وعلب سيغار تزيد قيمتها عن 260 ألف دولار، مقابل تقديم خدمات سياسية.

كما يواجه نتنياهو في قضيتين أخريين تهمة محاولة التفاوض مع اثنتين من وسائل الإعلام الإسرائيلية للحصول على تغطية صحفية أكثر ملاءمة له.

كما أنه مطلوب للعدالة الدولية، إذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة لاعتقاله؛ بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

تجدر الإشارة إلى أنه نتنياهو (75 عاما) كان قد خضع لتركيب منظم لضربات القلب في 2023، كما أجريت له جراحة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي لاستئصال البروستاتا بعد تشخيص إصابته بعدوى في المسالك البولية.