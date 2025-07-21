“أنصار الله” اليمنية تعلن ضرب 5 أهداف إسرائيلية بينها مطاران وميناء (فيديو)

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية أنها نفذت عملية عسكرية، هاجمت فيها أهدافا في إسرائيل، بينها مطار بن غوريون، باستخدام 5 طائرات مسيَّرة.

وفي بيان متلفز، قال المتحدث العسكري يحيى سريع إن “قواتنا (تابعة للجماعة) نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد (بن غوريون)، وهدفا عسكريا آخر في منطقة يافا، وميناء أم الرشراش (إيلات)، ومطار رامون، وهدفا حيويا في منطقة أسدود في فلسطين المحتلة، وذلك بخمس طائرات مسيَّرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح”.

وأضاف أن العملية تأتي “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وردا على عدوانه الأخير على ميناء الحديدة”.

وأردف “مستمرون وملتزمون بتقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم. عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

اعتراض مسيَّرة بعد الهجوم على الحديدة

ويأتي بيان أنصار الله بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيَّرة أُطلقت من اليمن، بعد ساعات من هجوم سلاحه الجوي على ميناء الحديدة في البلد العربي.

وفي منشور على منصة إكس، قال جيش الاحتلال “اعترضت القوات الجوية طائرة مسيَّرة أُطلقت من الشرق، ووفقا للسياسة المتبعة لم تصدر أي تنبيهات”.

وفي وقت سابق الاثنين، شن جيش الاحتلال غارات على ميناء الحديدة في هجوم هو الـ12 على اليمن منذ أكتوبر/تشرين الأول، وفق بيان وزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وتصر جماعة أنصار الله على الاستمرار في مهاجمة إسرائيل لحين إنهاء حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.