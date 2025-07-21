قوة إسرائيلية تختطف الدكتور مروان الهمص وتقتل صحفيا في موقع العملية

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، بأن قوة إسرائيلية خاصة، اختطفت مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة، الدكتور مروان الهمص.

وكشف المراسل أن العملية الإسرائيلية أسفرت أيضًا عن استشهاد الصحفي تامر الزعانين وإصابة الصحفي إبراهيم أبو عمشة، والإداري بلال برهوم، وهو مرافق الدكتور مروان.

وأوضح المدير العام لوزارة الصحة في غزة، الدكتور منير البرش، للجزيرة، أن اعتقال الهمص جاء أثناء زيارته لمستشفى الصليب الأحمر، محملا الاحتلال المسؤولية عن سلامته.

وكشف نجل شقيقة مروان الهمص، معاذ الهمص، أن القوة الإسرائيلية الخاصة توجهت بخاله إلى داخل رفح جنوبي قطاع غزة.

من جهتها، أدانت وزارة الصحة في غزة “بأشد العبارات” إقدام وحدة مسلحة خاصة على اختطاف الهمص ظهر اليوم الاثنين.

ووصفت الوزارة في بيان، الاختطاف بأنه “سابقة خطيرة تمثل استهدافًا مباشرًا لصوت المرضى والجوعى والمعذبين في قطاع غزة”.

وأكدت الوزارة أن “هذا العمل الجبان” يعكس “نية مبيتة لإسكات الحقيقة، وحجب معاناة شعب بأكمله يعيش أبشع كارثة صحية وإنسانية”. واعتبرت أنه “انتهاك خطير” لحرية التعبير والعمل الإنساني، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامته، ومطالبة بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط.

وكان الدكتور مروان الهمص، قد حذر في تصريحات للجزيرة قبل شهرين، من تدهور كارثي في الوضع الصحي، مؤكدًا أن كل يوم جديد في القطاع يحمل معاناة أكبر من سابقه في ظل تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي لخطة ممنهجة لإبادة الشعب الفلسطيني.

وأكد الهمص، أن اليوم الجديد في قطاع غزة لم يعد أفضل مما سبقه، لأن اليوم الذي يليه سيكون أسوأ منه، مشيرًا إلى تفاقم الأزمة الصحية بشكل متصاعد ومستمر.

ووصف الوضع الحالي في المستشفيات بالكارثي، موضحًا أنها ممتلئة بالمرضى والجرحى والمصابين، خصوصا العنايات المركزة التي لا يكاد يخلو سرير فيها إلا إذا استشهد مريض أو جريح على سريره فيخلو سرير.

ويستهدف الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج المستشفيات والطواقم الطبية وطواقم الإسعاف، ضمن حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة.

وفي مايو/أيار من العام الماضي، استشهد رئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء، الدكتور عدنان البرش، أثناء احتجازه في أحد السجون الإسرائيلية، بعد أشهر من اعتقاله أثناء مزاولة عمله بأحد مستشفيات القطاع.

ولا يزال الاحتلال يحتجز الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، بعد اعتقاله في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسط ظروف احتجاز مأساوية.