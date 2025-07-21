سياسة|ألمانيا

إيران: بعد الهجوم الأمريكي أوروبا فقدت دورها في الاتفاق النووي ونرفض “آلية الزناد”

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (رويترز)
21/7/2025

رفضت إيران تهديدات أوروبا بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بسبب البرنامج النووي حسب “آلية الزناد”.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إن الأطراف الأوروبية التي تهدد بإعادة فرض العقوبات “انتهكت أسس الاتفاق النووي وفقدت دورها كطرف مشارك فيه”.

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جاء ذلك في رسالة وجهها عراقجي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس بشأن سعي الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وعن محتوى الرسالة قال عراقجي على منصة إكس “أوضحت في الرسالة أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث تفتقر إلى أي أساس قانوني أو سياسي أو أخلاقي لتفعيل آليات الاتفاق النووي وقرار الأمم المتحدة رقم 2231”.

وأشار عراقجي إلى أن دول مجموعة الدول الأوروبية الثلاث انتهكت المبادئ الأساسية للاتفاق النووي، وقدمت دعما سياسيا وماديا للهجمات الأمريكية على إيران، متخلية بذلك عن دورها كأطراف مشاركة في الاتفاق.

ووقعت إيران الاتفاق النووي عام 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيا) وألمانيا.

ويسمح لإيران فقط بالاحتفاظ بمخزون يبلغ 202.8 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب.

وفي 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران، من جانب واحد، وبدأت في فرض عقوبات اقتصادية ضد طهران.

وتهدد بريطانيا وفرنسا وألمانيا بتفعيل بند “آلية الزناد” في الاتفاق النووي الذي لم يُطبّق بعد الانسحاب الأمريكي الأحادي الجانب، وينص على إمكانية  إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في حال انتهاكها الاتفاق. وتنتهي فترة تنفيذ هذه الآلية في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

المصدر: الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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