إيران: بعد الهجوم الأمريكي أوروبا فقدت دورها في الاتفاق النووي ونرفض “آلية الزناد”

رفضت إيران تهديدات أوروبا بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بسبب البرنامج النووي حسب “آلية الزناد”.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إن الأطراف الأوروبية التي تهدد بإعادة فرض العقوبات “انتهكت أسس الاتفاق النووي وفقدت دورها كطرف مشارك فيه”.

جاء ذلك في رسالة وجهها عراقجي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس بشأن سعي الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وعن محتوى الرسالة قال عراقجي على منصة إكس “أوضحت في الرسالة أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث تفتقر إلى أي أساس قانوني أو سياسي أو أخلاقي لتفعيل آليات الاتفاق النووي وقرار الأمم المتحدة رقم 2231”.

In a letter addressed to UNSG @Antonioguterres, the President of the Security Council, EU High Rep Kaja and members of the UN Security Council, I have outlined why the E3 lacks any legal, political, and moral standing to invoke the mechanisms of the JCPOA and UN Resolution 2231…

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 20, 2025