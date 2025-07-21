استهداف دبابات ومحاولة أسر.. أبرز عمليات المقاومة في غزة يوم الأحد (فيديو)

أعلنت عدة فصائل من المقاومة الفلسطينية، الأحد، عن عمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته العسكرية المتوغلة على أكثر من جبهة في قطاع غزة المحاصر.

وبحسب البيانات العسكرية الصادرة، أكدت كتائب المجاهدين أن مقاتليها تمكنوا من استهداف دبابة من نوع “ميركفا” بعبوة أرضية شديدة الانفجار من نوع “حميم 2″، وذلك في محيط مسجد الرضوان بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، مؤكدين تحقيق إصابة مباشرة في صفوف الآليات المتوغلة.

سرايا القدس

وفي جنوب قطاع غزة، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تنفيذ عملية نوعية، الأحد، حيث استهدفت بصاروخ “107” مقر قيادة وسيطرة تابعا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط شارع 5 شمال مدينة خان يونس.

وأشارت السرايا إلى رصد تحركات عسكرية إسرائيلية مكثفة في أعقاب الضربة، شملت هبوط طائرة مروحية وإطلاق نار وقنابل دخانية لإجلاء المصابين من المنطقة المستهدفة.

استهدف 3 دبابات

وفي عملية أخرى شرق غزة، أفادت سرايا القدس أن مقاتليها، بالتنسيق مع كتائب القسام، نفذوا كمينًا محكمًا استهدف 3 دبابات إسرائيلية من طراز “ميركفا” باستخدام عبوتين ناسفتين من نوع “ثاقب” و”شواظ” إضافة إلى قذيفة “تاندوم”، وذلك في محيط مسجد الرضوان بحي الشجاعية، يوم 7 يوليو/تموز، وأكدت السرايا وقوع إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال.

قصف تجمع لقوات الاحتلال

أما في شمال قطاع غزة، فبثّت كتائب شهداء الأقصى مشاهد مصورة تظهر مقاتليها وهم يقصفون تجمعًا لقوات الاحتلال وآلياتهم العسكرية المتوغلة شرق جباليا البلد باستخدام قذائف هاون من العيار “60”، وذلك ضمن عمليات مشتركة مع فصائل المقاومة الأخرى.

كما نشرت سرايا القدس، مشاهد لكمين شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة استهدف ناقلة جند إسرائيلية في منطقة عبسان الكبيرة، بهدف أسر عدد من الجنود الإسرائيليين.

وبدأ الفيديو الذي نشرته السرايا، الأحد، بصور تظهر “عملية مسح ورصد تجمعات آليات وجرافات العدو في منطقة الكمين”.

وقال أحد عناصر السرايا في الفيديو “اللهم مكنا من رقابهم.. يا رب مكنا منهم.. إن شاء الله مش هنطلع من هان إلا ومعانا جندي أسير، أو بنستشهد”.

وأظهرت مشاهد العملية قيام مقاتلي السرايا بزرع عبوات “برق الصدمية” المطورة على خط سير الآلية العسكرية الإسرائيلية، ثم انتظار وصولها وتفجيرها لحظة مرورها، وأعقب ذلك اشتباك مباشر مع الجنود.

وسُمعت أصوات اشتباكات بعد تفجير ناقلة الجند، وفق السرايا.