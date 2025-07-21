شاهد: بدء إجلاء العائلات المحتجزة في السويداء وسط مساعٍ لإعادة الاستقرار

بدأت، صباح اليوم الاثنين، في سوريا عملية إجلاء العائلات البدوية التي كانت محتجزة في السويداء جنوبي البلاد، بعد توصل وزارة الداخلية السورية إلى اتفاق مع الجهات المعنية، يقضي بتأمين خروج المدنيين الراغبين في مغادرة المدينة، في ظل التوترات الأمنية التي شهدتها المحافظة مؤخرا.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر خروج قافلة من عدة حافلات تحمل المدنيين تتقدمهم سيارات الدفاع المدني السوري وسط حراسة أمنية مشددة.

وأكد العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في السويداء، في تصريح لوكالة الأنباء السورية، أن قوات الأمن ملتزمة بشكل كامل بضمان خروج آمن لكل المدنيين الراغبين في المغادرة، مع استمرار السماح لمن يرغب في العودة إلى المحافظة.

وأضاف أن طوقا أمنيا فُرض حول المدينة بهدف وقف العمليات القتالية وإتاحة المجال لجهود المصالحة.

وكان في استقبال العائلات الخارجة قائد الأمن الداخلي في السويداء، إلى جانب قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا العميد شاهر عمران، وسط وجود أمني كثيف حرصت فيه القوات الحكومية على تأمين الطرق وضمان سلامة المدنيين.

جهود لوقف التصعيد وتعزيز المصالحة

وقالت الوكالة الرسمية إنه تزامنا مع عمليات الإجلاء، تواصل الحكومة السورية وساطاتها لوقف التصعيد وتعزيز المصالحة الوطنية في السويداء، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، تمهيدا لعودة مؤسسات الدولة إلى أداء مهامها وإعادة الحياة الطبيعية إلى المحافظة.

وذكرت الوكالة أنه رغم الحاجة الملحّة للمساعدات الإغاثية، منعت قيادات محلية، على رأسها حكمت الهجري، دخول وفد حكومي برفقة قافلة مساعدات إنسانية، وسُمح فقط بدخول قافلة تابعة للهلال الأحمر العربي السوري.

وصرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، مساء الأحد، بأن جزءا من المساعدات تم إدخاله بالفعل بالتعاون مع منظمات إنسانية، بهدف التخفيف من معاناة السكان إلى حين تحسن الوضع الأمني والسماح بإدخال كافة المساعدات وباقي الوفد الرسمي.

وكانت محافظة السويداء قد شهدت خلال الأيام الماضية اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة وعشائر البدو، أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا وتهجير العديد من المدنيين، مما ضاعف التحديات الإنسانية في المنطقة، وسط تدهور الخدمات ونقص حاد في المواد الأساسية نتيجة الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية.