بينهم 102 من منتظري المساعدات.. 149 شهيدا في غزة منذ فجر الأحد (فيديو)

أفادت مصادر طبية للجزيرة مباشر أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ، فجر الأحد، ارتفعت إلى 149 شهيدا، بينهم 102 قضوا أثناء انتظارهم للمساعدات الإنسانية، في سلسلة استهدافات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بمناطق متفرقة من القطاع.

وتأتي هذه الأرقام في ظل تصاعد التحذيرات من كارثة إنسانية متفاقمة نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع، وعرقلة دخول المواد الغذائية والطبية، وسط اتهامات لجيش الاحتلال باستخدام “التجويع والقصف المنهجي ضد المدنيين”.

وتشير الوقائع الميدانية إلى تكرار استهداف نقاط تجمع المواطنين الباحثين عن المساعدات، بحسب ما أفاد مراسل الجزيرة مباشر.

فمنذ صباح الأحد، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بمبنى الكلية التطبيقية بخان يونس جنوبي قطاع غزة، واستهدفت شقة سكنية، وتجمعات لمدنيين كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات بخان يونس وشمال غرب مدينة غزة.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار من الآليات الإسرائيلية على منتظري المساعدات في محيط منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وفي سياق الاستهداف الإسرائيلي لمنتظري المساعدات أيضا، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين قرب دوار التحلية شرقي مدينة خان يونس.

وشهدت مستشفيات مدينة غزة وضعا كارثيا نتيجة وصول عشرات الشهداء والجرحى في وقت متزامن، مما أثقل كاهل المنظومة الطبية التي تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات، وهي في شبه انهيار نتيجة حرب الإبادة المستمرة منذ 22 شهرا.

فقد استقبلت مستشفيات الشفاء وعيادة الشيخ رضوان السرايا ومستشفى المعمداني عشرات الشهداء والجرحى جراء المحزرة الإسرائيلية في القطاع.

وفيما يلي تفاصيل الشهداء وتوزيعهم جغرافيا:

مستشفى الشفاء (54 شهيدا)

47 من طالبي المساعدات في “زيكيم”

7 من مناطق متفرقة

مستشفى الأهلي العربي (19 شهيدا)

10 من مناطق متفرقة

8 من طالبي المساعدات في “زيكيم”

شهيد من ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب سوء التغذية

عيادة الشيخ رضوان

31 من طالبي المساعدات في “زيكيم”

مستشفى السرايا الميداني

شهيدان من طالبي المساعدات في “زيكيم”

مستشفى ناصر في خان يونس (36 شهيدا)

23 من مناطق متفرقة

13 من منتظري المساعدات على دوار التحلية والشاكوش

مستشفى الأقصى في دير البلح (شهيدان)

شهيد من عائلة غراب

طفلة شهيدة بسبب سوء التغذية

مستشفى العودة في النصيرات (شهيد)

شهيد انتُشل من نتساريم

استشهاد أسرة مكونة من 4 أفراد جراء استهداف شقة سكنية بشارع الجلاء