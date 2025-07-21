ملاحقة جنديين إسرائيليين في بلجيكا إثر شكوى من مؤسسة “هند رجب”

أفاد مكتب المدعي الفيدرالي في بلجيكا اليوم الاثنين، بأن الشرطة ألقت القبض على جنديين إسرائيليين للتحقيق معهما مساء أمس الأحد، خلال حضورهما مهرجانا للموسيقى الإلكترونية.

وأضاف المكتب أن الاعتقال جاء بناء على طلب من النيابة العامة، وذلك بعد تقديم مؤسسة “هند رجب” الحقوقية شكوى منها، وهي مؤسسة تنشط في ملاحقة جنود إسرائيليين في الخارج.

ووفق البيان، خضع الجنديان للتحقيق ثم أُفرج عنهما في وقت لاحق، وواصلا مشاركتهما في المهرجان، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وأشارت مؤسسة هند رجب إلى أن الموقوفين هما جنديان في جيش الاحتلال، وأنها قدمت شكوى منهما بتهمة “ارتكاب جرائم حرب” في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها تسعى لـ”كسر دائرة الإفلات من العقاب الإسرائيلي”.

وأمس الأحد، أفاد موقع واللا الإسرائيلي بأن مؤسسة هند رجب تقدمت بطلب لاعتقال جنديين إسرائيليين، بعد رفعهما علم “لواء غفعاتي” في الحفل الموسيقي.

وأضاف الموقع أن مؤسسة هند رجب قدمت حتى الآن 30 دعوى ضد جنود إسرائيليين في 15 دولة.

وتواصل مؤسسة هند رجب تعقب الجنود الإسرائيليين في مناطق مختلفة من العالم، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وأنشئ لواء غفعاتي للمشاة في جيش الاحتلال الإسرائيلي أواخر عام 1947 على يد منظمة الهاغاناه الصهيونية، ثم أصبح جزءًا من جيش الاحتلال بعد النكبة، ويتبع فرقة “الصلب” المدرعة التابعة للقيادة الجنوبية.

ويعد غفعاتي أحد ألوية النخبة في الجيش، ويتمركز حول قطاع غزة. وشارك في الاجتياحات البرية لقطاع غزة أعوام 2008 و2009 و2014.

كما شارك اللواء في حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وكان يقاتل تحت قيادة الفرقة 162، التي أدارت معارك عديدة في مواقع صعبة ومتفرقة في أنحاء القطاع منذ بداية العدوان الإسرائيلي.

يُذكر أن مؤسسة “هند رجب” أُسست تخليدًا لذكرى الطفلة الفلسطينية هند رجب، التي استشهدت بغزة في 29 يناير/كانون الثاني من العام الماضي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.