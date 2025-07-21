سقوط طائرة عسكرية داخل مدرسة في دكا ومصرع وإصابة العشرات أغلبهم طلاب (فيديو)

قال المكتب الصحفي لرئيس الوزراء المؤقت في بنغلاديش محمد يونس إن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية في حرم مدرسة بالعاصمة دكا اليوم الاثنين.

وأُصيب أكثر من 100 شخص بالحادث، بينهم 83 نُقلوا للعلاج في مستشفيات عدة.

أغلب الضحايا من الطلاب

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن أغلب الضحايا من الطلاب، وقد قضوا هم والطيار جراء اصطدام الطائرة بالحرم المدرسي.

وأقلعت الطائرة صينية الصنع من طراز “إف-7 بي جي آي” واصطدمت بعد ذلك بوقت قصير بحرم “مايلستون سكول إند كولدج” (Milestone School and College).

حريق ونقّالات

واندلع حريق في المكان، عندما كان عناصر الإنقاذ ينقلون طلابا مصابين على نقالات.

من جانبه، أعرب رئيس الحكومة الانتقالية في منشور على منصة إكس، عن “حزنه وألمه العميقَين” إزاء الحادث. وقال “لا يمكن تعويض الخسائر التي تكبّدها سلاح الجو والطلاب وأولياء الأمور والمعلّمون والموظفون في مايلستون سكول إند كولدج، فضلا عن غيرهم من المتضرّرين من هذا الحادث”.

وأضاف “هذه لحظة ألم عميق بالنسبة إلى الأمّة”.

وقال الجيش إن طائرة طراز إف7- بي جي أي، تابعة لسلاح الجو البنغالي سقطت في حرم مدرسة وكلية مايلستون، في ضاحية أوتارا بدكا عصر اليوم الاثنين، حيث كان الطلاب يخضعون لاختبارات ويرتادون الفصول العادية.

16 قتيلا خلال ساعات

وقال سعيد الرحمن المسؤول بمعهد الحروق الوطني في دكا، لصحيفة (ذا ديلي ستار) الناطقة بالإنجليزية في بنغلاديش، إن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 16 قتيلا خلال ساعات.