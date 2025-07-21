شهية تشعلها الشاشات.. صرخات من غزة: أوقفوا إعلانات الطعام نحن نصارع الجوع لا ترف المائدة (فيديو)

أصبحت مقاطع الفيديو القصيرة على منصات التواصل، المعروفة بـ”الريلز”، عن أنواع الطعام المختلفة تفاقم معاناة أهل غزة من الجوع مع استمرار الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

ويستقبل الغزيّون، ببطون جائعة، الكثير من مقاطع الفيديو التي يبثها ناشطون عن مطاعم قاموا بزيارتها، أو تبثها المطاعم نفسها للترويج لوجباتها، الأمر الذي يذكّرهم بأن هناك حياة طبيعية يحياها الملايين حولهم، وتختلف تماما عن معاناتهم اليومية للحصول على وجبة صغيرة يسكتون بها آلام الجوع.

الريلز Reels في مقابل العيون والبطون الجائعة في #غزة pic.twitter.com/WBwaGdIN31 — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) July 20, 2025

سخرية مريرة

وسخر غزيون في منشورات على منصات التواصل من التناقض بين ما يرونه من أطعمة فاخرة في مقاطع الفيديو ومعاناتهم المستمرة من التجويع والحصار.

وكتب عزوز على منصة إكس “الريلز كله أكل لحمة وحلويات والواحد مش لاقي رغيف خبز يفطره”.

وكتبت هالة رمضان، من غزة، عن ابنتها التي شاهدت مقطع فيديو عن أنواع السلطة، ورأت أشكالا مختلفة منها، في حين لا يوجد لديهم سوى “الباذنجان”، وكان تعليقها أن من لديه هذه السلطات “هم من الأغنياء”.

وطالب عماد عيسى أصحاب المطاعم في الضفة الغربية المحتلة، الذين يعلنون عن وجباتهم، باستثناء قطاع غزة من استقبال هذه الإعلانات حتى لا تفاقم شعورهم بالجوع.

طعام يكفي 3 أشهر

يذكر أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أعلنت أن لديها من الطعام ما يكفي قطاع غزة كله أكثر من 3 أشهر، وأكدت أن هذا الطعام موجود بمخازنها، بما في ذلك مخازنها بمدينة العريش المصرية القريبة من القطاع المحاصَر.

وقالت الوكالة في منشور على منصة إكس “الإمدادات موجودة، وطريقة تسليمها متاحة، لكن كل المطلوب هو فتح البوابات ورفع الحصار، وتمكين الأونروا من تقديم المساعدة لمن يحتاج إليها في قطاع غزة، ومن بينهم مليون طفل”.

وخلَّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 58 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 140 ألف مصاب، وآلاف المفقودين تحت ركام المباني التي دمرها القصف الإسرائيلي.