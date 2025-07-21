بعد إغلاق “إيلات”.. الجيش الإسرائيلي يشن غارات على ميناء الحديدة غربي اليمن

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو شن غارات على ميناء الحديدة في اليمن، اليوم الاثنين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه تمت مهاجمة أهدافا تابعة لجماعة أنصار الله في ميناء الحديدة غربي اليمن في وقت سابق اليوم.

ردا على استهداف “بن غوريون”

وأوضحت القناة 14 الإسرائيلية أن هذه المرة الثانية عشرة منذ بدء الحرب التي تشن فيها الطائرات الإسرائيلية غارات مركّزة على أهداف تابعة جماعة أنصار الله في اليمن.

وأضافت أن الهجوم يأتي بعد سلسلة من إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة من اليمن نحو إسرائيل خلال الأسبوع الماضي.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، وأن أنظمة الدفاع الجوي عملت على اعتراضه، تزامنا مع إطلاق صفارات الإنذارفي مناطق عدة في البلاد.

وفي وقت لاحق، الجمعة، أعلنت جماعة أنصار الله أنها استهدفت بنجاح مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، في بيان متلفز، إن “العملية جاءت انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة”.

وأوضح سريع أن القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية (تابعة للجماعة) نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللُّد (بن غوريون) في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع “فلسطين 2″، وحققت هدفها بنجاح.

إغلاق ميناء إيلات بسبب هجمات “أنصار الله”

ودخل ميناء إيلات، البوابة البحرية الاستراتيجية لإسرائيل على خليج العقبة، مرحلة إغلاق شبه تام الأسبوع الماضي بعد قرار بلدية المدينة حجز الحسابات المصرفية للميناء نتيجة تراكم ديون مالية كبيرة عليه.

ويعكس هذا القرار التداعيات الاقتصادية العميقة للتهديدات المستمرة في البحر الأحمر، خاصة مع تصاعد هجمات جماعة أنصار الله التي أوقفت تقريبًا الحركة التجارية نحو إسرائيل.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية وصحيفة غلوبس الاقتصادية، تعود الأزمة إلى التوقف شبه الكامل لنشاط الميناء مع اندلاع الحرب على غزة وتصاعد تهديدات جماعة أنصار الله في البحر الأحمر، مما دفع شركات الشحن العالمية إلى تجنب المرور عبر الممرات المؤدية إلى ميناء إيلات خوفًا من الأخطار الأمنية.

إسنادا للمقاومة الفلسطينية

ومنذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، شنت جماعة “أنصار الله” عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل إسنادا للمقاومة الفلسطينية، كما استهدفت سفنا مرتبطة بها في البحر الأحمر، معلنة فرض حظر جوي على مطار بن غوريون، وحظر بحري على ميناءي إيلات وحيفا.

في المقابل، شنت إسرائيل هجمات جوية واسعة على اليمن، ودمرت مطار صنعاء الدولي وبنى تحتية للموانئ في الحديدة ورأس عيسى والصليف غربي البلاد.