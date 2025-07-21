قصف روضة أطفال ومحطة تحلية.. الاحتلال يستهدف حاضر غزة ومستقبلها (فيديو)

لم يرحم الاحتلال صغار غزة الأبرياء المحرومين من التعليم في ظل ظروف لم يختاروها، فقرر أن يضاعف مأساتهم ويستهدفهم وهم يحاولون استدراك شيء مما فاتهم ولو خارج بيوتهم، فأصيب عشرات الأطفال بالهلع والخوف وانتابتهم حالة من البكاء جراء قصف الاحتلال روضة أطفال داخل بناية سكنية بمنطقة السرايا وسط مدينة غزة شمالي القطاع.

استهدف محطة تحلية مياه

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد خمسة مواطنين، بينهم امرأة، وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، جراء قصف الاحتلال محطة تحلية المياه وسط حي الرمال بمدينة غزة، ظهر اليوم الاثنين، في استمرار لسياسة استهداف البنية التحتية الحيوية والمدنيين في القطاع.

استشهاد طفل وصحفي

وأكدت مصادر للجزيرة مباشر وصول طفل شهيد إلى مستشفى الكويت التخصصي الميداني، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في محيط أصداء شمال غرب خان يونس جنوبي القطاع.

كما أكد مراسل الجزيرة مباشر، استشهاد الصحفي تامر الزعانين وإصابة الصحفي إبراهيم أبو عشيبة، والإداري بلال برهوم، وهو مرافق الدكتور مروان الهمص. وجاء ذلك خلال اختطاف قوة إسرائيلية خاصة، مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة، مروان الهمص.

ويواصل الاحتلال مجازر الدقيق حيث أكد مراسل الجزيرة مباشر إصابة عدد من منتظري المساعدات الإنسانية في منطقة زكيم بشمال القطاع، إثر استهدافهم بنيران الاحتلال بعد منعهم من الوصول إلى المساعدات، وجرى لاحقا نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي.

وأكدت مصادر للجزيرة مباشر وصول شهيد إلى مستشفى العودة بمنطقة النصيرات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 59029 شهيدا، و142135 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.