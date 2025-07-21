مبعوث ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان لم ينجح (فيديو)

قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا ولبنان توم باراك إن الرئيس دونالد ترامب حريص على تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وأعرب باراك عن اهتمام بلاده بالوضع في لبنان بهدف إعادة الاستقرار إلى المنطقة.

فشل وقف إطلاق النار في لبنان

ولفت مبعوث ترامب، في مؤتمر صحفي أثناء زيارته للبنان، اليوم الاثنين، إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان (بين “حزب الله” وإسرائيل) لم ينجح، وأشار إلى محاولة معالجة ذلك مع محاولة المساعدة في الوصول إلى حل بشأن نزع سلاح حزب الله لافتا إلى أن نزع سلاح الحزب “مسألة لبنانية داخلية”.

ويأتي هذا في ظل استمرار التوتر على الحدود الجنوبية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، الذي تواصل تل أبيب خرقه، حيث سجلت أكثر من 3 آلاف انتهاك، أسفرت عن استشهاد 239 شخصا وإصابة 551 آخرين، بحسب بيانات رسمية.

وأوضح المبعوث الأمريكي أنه من غير المطروح حاليا رفع العقوبات المفروضة على بعض المسؤولين في لبنان. كما نفى خلال المؤتمر الصحفي إمكانية إرسال المزيد من الجنود الأمريكيين في ظل ظروف عدائية في أي مكان.

أحداث السويداء

وفيما يخص الشأن السوري والتطورات الأخيرة في السويداء وصف باراك ما حدث في سوريا بأنه “أمر مروع” في إشارة إلى الاشتباكات التي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا في محافظة السويداء جنوبي البلاد.

ودعا المبعوث الأمريكي، السلطة السورية إلى التواصل مع المكونات المختلفة للشعب ودمج الأقليات في الحكم.

وبدأت، صباح اليوم الاثنين، في سوريا عملية إجلاء العائلات البدوية التي كانت محتجزة في السويداء، بعد توصل وزارة الداخلية السورية إلى اتفاق مع الجهات المعنية، يقضي بتأمين خروج المدنيين الراغبين في مغادرة المدينة، في ظل التوترات الأمنية التي شهدتها المحافظة مؤخرا.