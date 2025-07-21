مصر.. رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم “الإرهاب”

أعلن المحامي المصري خالد علي أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت، اليوم الاثنين، قرارا برفع اسم الناشط علاء عبد الفتاح من “قائمة الكيانات الإرهابية”.

ووفق المادة السابعة من القانون 8 لسنة 2015 وتعديلاته، يترتب على إدراج الشخص في قائمة الكيانات الإرهابية العديد من الإجراءات، هي: الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر، أو إلغاؤه، ومنع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال.

واعتقلت السلطات المصرية علاء عبد الفتاح في 29 سبتمبر/أيلول 2019، بعد مشاركته نصا كتبه شخص آخر يتهم فيه شرطيا بتعذيب أحد السجناء حتى الموت.

وبعد ذلك بعامين، حُكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة “نشر معلومات كاذبة”، وذلك في أعقاب محاكمة اعتبرتها والدته ليلى سويف “صورية”.

وأثار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أزمة علاء عبد الفتاح، الذي يحمل الجنسية البريطانية، أكثر من مرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطالبا بالإفراج الفوري عنه.

وكان ينبغي إطلاق سراحه في نهاية سبتمبر الماضي، باحتساب العامين اللذين قضاهما من الحبس الاحتياطي، لكن السلطات المصرية رفضت أن تأخذهما في الاعتبار.

ويُعَد علاء عبد الفتاح أحد أبرز ناشطي ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وتم توقيفه في 2013، وحُكم عليه عام 2014 بالسجن 5 سنوات، عقب إدانته بـ”التجمهر والمشاركة في احتجاج غير مصرح به”.

وتقدّر منظمات حقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألفا، لكن السلطات المصرية دائما ما تنفي وجود معتقلين سياسيين لديها، قائلة إن المعتقلين يقبعون في السجون بـ”جرائم جنائية”.