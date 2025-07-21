مناشدة عاجلة من الدفاع المدني في غزة (فيديو)
21/7/2025-|آخر تحديث: 05:19 PM (توقيت مكة)
أدان الدفاع المدني في قطاع غزة، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي إحدى نقاطه غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، أمس الأحد.
ووصف المتحدث باسم الدفاع المدني يامن أبو سليمان، خلال وقفة احتجاجية بمحافظة خان يونس، الاستهداف بأنه “عمل جبان وضد الإنسانية”.
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وناشد المتحدث في بيان ألقاه خلال الوقفة، المجتمع الدولي العمل على حماية طواقمه ووقف جرائم الاحتلال ضد المدنيين.
وتعهد البيان باستمرار العمل وتقديم التضحيات من أجل حماية أرواح السكان في القطاع.
وأمس الأحد، استهدف الاحتلال نقطة الدفاع المدني في منطقة القرارة بخان يونس، مما أسفر عن استشهاد أحد العاملين.
ويستهدف الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج المستشفيات والطواقم الطبية وطواقم الإسعاف، ضمن حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة مباشر