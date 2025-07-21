من على متن “حنظلة”؟ قائمة المشاركين في رحلة السفينة المتجهة لكسر الحصار عن غزة

نشرت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، أسماء المشاركين في رحلة السفينة “حنظلة” التابعة لتحالف أسطول الحرية، والتي انطلقت باتجاه غزة في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على القطاع.

وصباح أمس الأحد، نقلت الجزيرة مباشر انطلاق “حنظلة” من ميناء غاليبولي الإيطالي لتواصل الإبحار باتجاه قطاع غزة، وسط ترحيب كبير، وهتافات تطالب بالحرية لفلسطين.

وتحمل السفينة على متنها نوابا فرنسيين وأوروبيين، فضلا عن ناشطين حقوقيين وأطباء وساسة ومثقفين، وأعضاء في حركات عمالية ونضالية مختلفة، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ورفضا للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون.

ووفقا للجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، تحمل السفينة “حنظلة” على متنها كلا من:

1. إيما فورو (فرنسا – السويد): عضوة في البرلمان الأوروبي.

2. غابرييل كاثالا (فرنسا): عضو في البرلمان الفرنسي.

3. كريستيان سمولز (الولايات المتحدة): مؤسس نقابة عمّال أمازون.

4. فرانك رومانو (الولايات المتحدة – فرنسا): دكتور في القانون.

5. كلوي فيونا (المملكة المتحدة – فرنسا): موظفة س الأمم المتحدة.

6. أنطونيو ماتزيو (إيطاليا): أستاذ وباحث وصحفي.

7. محمد البقالي (المغرب): صحفي في الجزيرة، وأستاذ علم الاجتماع.

8. حاتم العويني (تونس): نقابي وناشط حقوقي أممي.

9. يعقوب بيرغر (الولايات المتحدة): ممثل سينمائي، وناشط يهودي.

10. أنطونيو لا بيتشيريلّا (إيطاليا): ناشط مناخي دولي.

11. بوب سوبرِي (الولايات المتحدة): ناشط يهودي فلسطيني.

12. برايدن بيلوسو (الولايات المتحدة): بحّار خبير وناشط.

13. هويدة عرّاف (فلسطين – الولايات المتحدة): محامية وناشطة.

14. جوستين كيمف (فرنسا): ممرضة عملت مع أطباء بلا حدو.

د 15. أنج ساهوكه (فرنسا): ناشط ومهندس.

16. تان صافي (أستراليا): ناشطة وصانعة أفلام وثائقية.

17. سانتياغو غونثاليث بايخو (إسبانيا): اقتصادي وناشط.

18. روبرت مارتن (أستراليا): ناشط.

19. فيغديس بيورفاند (النرويج): ناشطة في السبعين من عمرها.

20. سيرجيو توريبيو (إسبانيا): مهندس وناشط بيئي.

21. وعد الموسى (الولايات المتحدة): صحفي في الجزيرة.

وكانت السفينة “حنظلة”، تعرضت أمس، لمحاولة تخريب وتعطيل قبيل انطلاقها من غاليبولي، وقال مراسل الجزيرة مباشر عمر فياض إنه تم اكتشاف حبل حول مراوح المحرك وصب مادة أسيد حارقة داخل خزان المياه المعد لاستخدام الطاقم في الشرب والاستحمام والغسل، مما أدى إلى وقوع إصابات بينهم.

وتقل “حنظلة” على متنها مساعدات رمزية من أدوية وحليب أطفال ودمى صغيرة، وتحمل رسالة تضامن مع أطفال غزة الذين حرموا من حقوقهم الأساسية.

الجزيرة مباشر تتابع الرحلة

وتتابع الجزيرة مباشر مسار السفينة عبر قارب آخر من المقرر أن ينطلق في مسار مواز لـ”حنظلة” لفترة من الوقت، وأيضا عبر تغطية مباشرة ولقاءات مع الركاب أثناء الرحلة.

وأخذت السفينة اسمها من شخصية “حنظلة” التي تُعَد أيقونة فلسطينية رمزية، ابتكرها رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي عام 1969، وتُعَد رمزا للصمود والمقاومة الفلسطينية.

وكان فرانك رومانو، الناشط الحقوقي ومالك السفينة، قد دعا عبر الجزيرة مباشر الدول التي ستعبر السفينة مياهها الإقليمية إلى عدم اعتراض طريقهم أو منعهم من الإبحار.

وكان القارب “مادلين” قد قام برحلة لكسر الحصار على قطاع غزة خلال يونيو/حزيران الماضي، لكنه تعرَّض لهجوم من القوات الإسرائيلية، وجرى اعتقال الناشطين الذين كانوا على متنه وترحيلهم.