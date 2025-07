وجه آخر لـ”الجوكر”.. نجم الأوسكار يخرج عن النص من أجل غزة (شاهد)

أبدى الممثل الأمريكي الشهير خواكين فينيكس، تأثره العميق بما يجري في غزة، مشيرًا إلى أن المأساة الإنسانية المتفاقمة هناك كانت الدافع الرئيسي وراء موقفه العلني.

جاء ذلك خلال لقاء للممثل الحاصل على جائزة الأوسكار عن فيلمه الشهير “الجوكر”، في البودكاست الأمريكي الشهير “نهاية هذا الأسبوع” الذي يقدّمه ثيو فون.

أشاد مقدم البرنامج في البداية بموقف فينيكس من تبعات العدوان على غزة قائلا “تأثّرتُ بشدة بما قلته حين تحدثت عن الحرب في غزة، أعتقد أن ما فعلته كان شجاعًا للغاية، تحدثتَ عنها بصدقٍ بالغ، لا يوجد أي مبرر لأن يموت الأطفال جوعًا في صراعٍ ما”.

وهو الأمر الذي أكده فينيكس مشيرًا إلى أن ما يحدث في غزة يختلف عن الصراعات في العالم، قائلا “ما يحدث في غزة صادم. ربما نحن خائفون من الحديث عنه، لا أحتاج إلى فهم الجغرافيا السياسية، بل يجب أن أفهم حقوق الإنسان”.

وقال فينيكس إن ما يجري في غزة يشبه ما حدث في أمريكا منذ قرون في إشارة إلى ما حدث مع “الهنود الحمر”، موضحا “بالنسبة لي من الصعب قول ذلك، لأنني أعيش على أرضٍ سُلبت من غيري، لكن في لحظة ما، يجب أن تقول شيئًا، أليس كذلك؟”.

وأضاف منتقدًا الصمت حيال مشاهد القتل والتجويع “الناس يشاهدون ما يحدث على هواتفهم لحظة بلحظة، وهذا مؤلم جدا، وتبدأ التساؤل: هل أنا مجنون لأني لا أقول شيئًا؟”.

ونوه فينيكس إلى عمليات القتل التي يرتكبها الاحتلال يوميا بحق الفلسطينيين من منتظري المساعدات “هذا الصراع تحديدًا فظيع، ما يحدث لا يُصدّق، حتى مجرد توزيع الطعام هناك… الأمر جنوني. إنهم (الاحتلال الإسرائيلي) يخفونه عن الناس، يخدعونهم، أو يجعلونهم يقطعون مسافات شاسعة للحصول عليه”.

وتساءل مستنكرًا تغييب دور وكالة الأونروا الأممية وغيرها من المنظمات ذات الخبرة في القطاع، قائلا “لماذا لا تتولى منظمات ذات خبرة طويلة عملية توزيع الطعام؟ لماذا منظمة جديدة اسمها ‘مؤسسة غزة الإنسانية’ هي التي تتولى الأمر؟ هذا مزعج جدا ومحزن؟”.

وشارك فينكس في إبريل/نيسان عام 2024 في مزاد المشاهير، الذي نظمته مجموعة “سينما من أجل غزة”، بدعم من كبار نجوم السينما العالمية، ومن بينهم تيلدا سوينتون وآني لينوكس وسبايك لي وغييرمو ديل تورو، وجمع نحو 316 ألفا و778 دولارا لصالح جمعية “المعونة الطبية للفلسطينيين” (MPA).

💸To reiterate, the auction is closed but you can continue donating 💸https://t.co/sY18e29ABv

— Cinema For Gaza (@Cinema4Gaza) April 12, 2024