25 دولة توجه مطالب حاسمة لإسرائيل

طالبت 25 دولة غربية، اليوم الاثنين، بإنهاء الحرب في غزة “فورا”.

وحثت هذه الدول في بيان مشترك “الأطراف والمجتمع الدولي على التوحد في جهد مشترك لإنهاء هذا النزاع المروع عبر وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار”.

واعتبرت هذه الدول أن معاناة المدنيين الذين تتهددهم المجاعة بلغت “مستويات غير مسبوقة”، في وقت أعلنت إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية لتشمل مدينة دير البلح في وسط القطاع المحاصر والمدمر.

ودعا البيان الحكومة الإسرائيلية إلى رفع القيود المفروضة على تدفق المساعدات فورا، معتبرا أن “نموذج تقديم المساعدات الذي تتبعه الحكومة الإسرائيلية خطير، ويغذي عدم الاستقرار، ويحرم سكان غزة من كرامتهم”.

واستنكر البيان “التوزيع البطيء للمساعدات، والقتل غير الإنساني للمدنيين بمن فيهم الأطفال الذين يسعون للحصول على الماء والغذاء”.

كما عارض البيان “بشدة” أي خطوات نحو أي تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبر البيان أنه “من المروّع أن يكون أكثر من 800 فلسطيني قد قُتلوا وهم يحاولون الحصول على مساعدة”، واصفا رفض الحكومة الإسرائيلية تقديم مساعدة إنسانية أساسية للمدنيين بأنه “غير مقبول”.

ويأتي البيان المشترك بعد 21 شهرا على بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي نتجت عنها أوضاع انسانية كارثية تطال سكان القطاع الذين يتخطى عددهم مليوني شخص، بلغت حد الجوع وسوء التغذية، مع تقييد تل أبيب دخول المساعدات الانسانية.

وتضمنت قائمة الدول المُوقعة على البيان كلا من بريطانيا وفرنسا وهولندا وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وسويسرا واليابان وأستراليا وكندا والدنمارك والنمسا وبلجيكا وإستونيا وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ونيوزيلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفينيا.

وتتكرر بشكل يومي في القطاع مشاهد قتل فلسطينيين بنيران إسرائيلية أثناء انتظارهم المساعدات.

ويتركز إطلاق النار قرب مراكز تابعة لـ”مؤسسة غزة الانسانية” المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، والتي ترفض الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التعاون معها بسبب مخاوف من حيادها ومصادر تمويلها.

ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي

ورحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالبيان المشترك، معتبرة أن إدانة البيان قتل أكثر من 800 مدني فلسطيني على أبواب نقاط التحكم بالمساعدات “يؤكد وحشية هذه الآلية، وأهدافها الإجرامية المتمثلة في قتل وإذلال أبناء شعبنا، وضرورة إنهائها ومحاسبة المسؤولين عنها”.

وأكدت حماس أن هذا البيان يمثل “اعترافا دوليا إضافيا بحجم ما ترتكبه حكومة الاحتلال الفاشي من انتهاكات واسعة بحق المدنيين الأبرياء”.

ودعت حماس الدول المُوقعة على البيان إلى ترجمة مضمونه إلى خطوات عملية، وأن تمارس ضغطا مباشرا وفعالا لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية، وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية فورا.

من جهتها، رفضت إسرائيل البيان الدولي، ووصفته الخارجية الإسرائيلية بأنه “منفصل عن الواقع، ويبعث برسالة خاطئة إلى حماس”، وفق زعمها.