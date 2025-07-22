“أسطول من أجل فلسطين”.. بحارة ينظمون مسيرة لكسر حصار غزة في نهر بلندن (شاهد)

في مشهد رمزي لافت، نظّم مجموعة من الناشطين الداعمين لفلسطين أسطولا تضامنيا عبر قوارب صغيرة أبحرت في مياه نهر ليا شرق العاصمة البريطانية لندن، تحت شعار “أسطول من أجل فلسطين.. من أجل العدالة”، تنديدا بما يتعرض له قطاع غزة من قصف وتجويع وإبادة جماعية.

وتحوَّل نهر ليا إلى ما وصفه المشاركون بـ”نهر مقاومة”، حيث رفعوا الأعلام الفلسطينية، ورددوا شعارات تدعو إلى إنهاء الحرب ورفع الحصار عن غزة.

وقال منظمو الفعالية في بيانهم “خرجنا إلى الماء ليس مجرد أفراد، بل قوة موحدة ومحركة بالعدالة. نرفض أن نقف متفرجين في صمت، بينما تُدك غزة بالغارات وتُحاصَر وتُجوَّع. كل روح تُزهق هناك هي جرح في ضمير البشرية”.

وجاءت هذه الفعالية للاحتجاج على صمت الحكومات الغربية، ولإدانة تواطؤ الشركات التي تستفيد من الحرب عبر دعم صناعة السلاح أو التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها “لا لشركات السلاح التي تغذي الحرب” و”لا للشركات المتواطئة في الفصل العنصري والتطهير العرقي” و”لا للصمت بينما تُرتكب جرائم حرب”.

وشدَّد البيان على القيم التي تحركهم، قائلين “رغم أن قواربنا صغيرة، فإن رسالتنا ضخمة. من قنوات لندن، نبعث بحبنا إلى أهل غزة، إلى كل طفل لم تُكتب له النجاة، إلى كل أسرة تمزقت، نراكم، نحزن لأجلكم، ونناضل لأجلكم”.

وأكد المتضامنون أن ما يحدث في غزة هو بـ”تواطؤ عالمي”، مشددين على أن هذه الإبادة يجب إدانتها وإيقافها فورا.