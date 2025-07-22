الأونروا: تصلنا استغاثات جوع من موظفينا في غزة وبعضهم فقد الوعي أثناء العمل (فيديو)

أطلقت جولييت توما، مسؤولة الاتصال في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، سلسلة من التصريحات الصادمة التي تعكس عمق الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وجهت توما اتهامات مباشرة لإسرائيل بشأن عرقلة العمل الإنساني وارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، وقالت “هناك قتل جماعي في غزة مع إفلات من العقاب”.

وأضافت أن الأمم المتحدة علمت بأن إسرائيل منعت تجديد تأشيرة مسؤول الاتصال في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، ووصفت القرار بأنه “انتهاك خطير يعيق التنسيق الإنساني”.

وقالت توما “ليس لدينا أي موظف دولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حوالي 6 أشهر”، مشيرة إلى أن غياب الكوادر الدولية يعقد مهمة الإشراف على توزيع المساعدات وتقييم الوضع الميداني.

People in #Gaza, including UNRWA colleagues, are fainting due to severe hunger. They are being starved. Meanwhile, just a few kilometers away from Gaza supermarkets and shops are loaded with food and other goods. Lift the siege. Allow UNRWA to bring in food and medicines. pic.twitter.com/fnoKhI5NNh — UNRWA (@UNRWA) July 22, 2025

مساعدات محتجزة على الحدود

وأشارت توما إلى أن هناك “6 آلاف شاحنة في الأردن ومصر محملة بالغذاء والأدوية تنتظر الضوء الأخضر لدخول غزة.”

وأكدت أن التأخير في إدخال هذه المساعدات يتسبب في المزيد من المآسي والوفيات.

وفي مشهد يجسد حجم المعاناة، أكدت توما أن “الأطقم والأطباء يعانون من الإغماء بسبب الجوع والإرهاق خلال أداء واجباتهم في غزة.”

وقالت: “تصلنا رسائل استغاثة من موظفينا في غزة يشعرون بالجوع، وبعض موظفينا فقدوا الوعي أثناء عملهم”.

A few kilometers from #Gaza, shops are full. But people in Gaza are being starved—including UNRWA staff—who are fainting from severe hunger. “We have 6,000 trucks loaded with food, medicines and hygiene supplies in Jordan and Egypt — just waiting for the green light to get in… pic.twitter.com/QzdCMkB1WO — UNRWA (@UNRWA) July 21, 2025

أطفال يموتون من الجوع وسوء التغذية

ووصفت توما الوضع الإنساني في غزة بأنه: “كارثي بكل المقاييس”، وقالت “1 من أصل 10 أطفال تم فحصهم في عيادات الأونروا في غزة يعاني من سوء التغذية، وعشرات الأطفال ماتوا جراء الجوع، وأكثر من 1000 شخص قتلوا منذ نهاية مايو/ أيار أثناء انتظارهم المساعدات”.

غزة أصبحت “جحيما على الأرض”

وقالت توما “غزة أصبحت جحيما على الأرض ولا يوجد بها مكان آمن”.

وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل، قائلة “ندعو إلى دخول الصحافة الدولية إلى غزة ليساعدوا في نقل المعلومات للعالم حول ما يعيشه الناس فيها من فظائع”.