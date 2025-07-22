سياسة|قطاع غزة

الأونروا: تصلنا استغاثات جوع من موظفينا في غزة وبعضهم فقد الوعي أثناء العمل (فيديو)

مدة الفيديو 05 دقيقة 45 ثانية 05:45
22/7/2025-|آخر تحديث: 02:39 PM (توقيت مكة)

أطلقت جولييت توما، مسؤولة الاتصال في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، سلسلة من التصريحات الصادمة التي تعكس عمق الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وجهت توما اتهامات مباشرة لإسرائيل بشأن عرقلة العمل الإنساني وارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، وقالت “هناك قتل جماعي في غزة مع إفلات من العقاب”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأضافت أن الأمم المتحدة علمت بأن إسرائيل منعت تجديد تأشيرة مسؤول الاتصال في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، ووصفت القرار بأنه “انتهاك خطير يعيق التنسيق الإنساني”.

وقالت توما “ليس لدينا أي موظف دولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حوالي 6 أشهر”، مشيرة إلى أن غياب الكوادر الدولية يعقد مهمة الإشراف على توزيع المساعدات وتقييم الوضع الميداني.

مساعدات محتجزة على الحدود

وأشارت توما إلى أن هناك “6 آلاف شاحنة في الأردن ومصر محملة بالغذاء والأدوية تنتظر الضوء الأخضر لدخول غزة.”

وأكدت أن التأخير في إدخال هذه المساعدات يتسبب في المزيد من المآسي والوفيات.

وفي مشهد يجسد حجم المعاناة، أكدت توما أن “الأطقم والأطباء يعانون من الإغماء بسبب الجوع والإرهاق خلال أداء واجباتهم في غزة.”

وقالت: “تصلنا رسائل استغاثة من موظفينا في غزة يشعرون بالجوع، وبعض موظفينا فقدوا الوعي أثناء عملهم”.

أطفال يموتون من الجوع وسوء التغذية

ووصفت توما الوضع الإنساني في غزة بأنه: “كارثي بكل المقاييس”، وقالت “1 من أصل 10 أطفال تم فحصهم في عيادات الأونروا في غزة يعاني من سوء التغذية، وعشرات الأطفال ماتوا جراء الجوع، وأكثر من 1000 شخص قتلوا منذ نهاية مايو/ أيار أثناء انتظارهم المساعدات”.

غزة أصبحت “جحيما على الأرض”

وقالت توما “غزة أصبحت جحيما على الأرض ولا يوجد بها مكان آمن”.

وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل، قائلة “ندعو إلى دخول الصحافة الدولية إلى غزة ليساعدوا في نقل المعلومات للعالم حول ما يعيشه الناس فيها من فظائع”.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان