الأونروا: تصلنا استغاثات جوع من موظفينا في غزة وبعضهم فقد الوعي أثناء العمل (فيديو)

أطلقت جولييت توما، مسؤولة الاتصال في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، سلسلة من التصريحات الصادمة التي تعكس عمق الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وجهت توما اتهامات مباشرة لإسرائيل بشأن عرقلة العمل الإنساني وارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، وقالت “هناك قتل جماعي في غزة مع إفلات من العقاب”.

وأضافت أن الأمم المتحدة علمت بأن إسرائيل منعت تجديد تأشيرة مسؤول الاتصال في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، ووصفت القرار بأنه “انتهاك خطير يعيق التنسيق الإنساني”.

وقالت توما “ليس لدينا أي موظف دولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حوالي 6 أشهر”، مشيرة إلى أن غياب الكوادر الدولية يعقد مهمة الإشراف على توزيع المساعدات وتقييم الوضع الميداني.

People in #Gaza, including UNRWA colleagues, are fainting due to severe hunger. They are being starved.

Meanwhile, just a few kilometers away from Gaza supermarkets and shops are loaded with food and other goods.

Lift the siege.

Allow UNRWA to bring in food and medicines. pic.twitter.com/fnoKhI5NNh

— UNRWA (@UNRWA) July 22, 2025