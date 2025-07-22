الثاني خلال 24 ساعة.. مقتل جندي إسرائيلي أثناء استعداده لتفجير مبان في رفح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مقتل جندي احتياط من الكتيبة 7020، باللواء الخامس، في معركة بجنوب قطاع غزة، هو العسكري الثاني الذي يعلن عن مقتله خلال 24 ساعة.

وأفادت هيئة البثّ الإسرائيلية بأن الجيش أعلن سقوط الجندي الاحتياطي رقيب أول فلاديمير لوزيه (36 عاما) من مدينة عسقلان، وهو مقاتل في لواء 5، وذلك خلال معارك دارت في حي جِنينة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت الهيئة الرسمية إن “حادثا عملياتيا” سابقا أودى بحياة ثلاثة جنود في شمال القطاع، مما رفع الحصيلة الإجمالية لضحايا الجيش إلى 895 عسكريا منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

“أثناء الاستعداد للتفجير”

وكشفت هيئة البثّ، أن الحادث وقع مساء أمس في تمام الساعة 19:30، أثناء استعداد القوات لتفجير مبانٍ وبُنى تحتية تحت الأرض، وخلال العملية انفجرت عبوة ناسفة أدت إلى مقتل لوزيه وإصابة جنديين آخرين.

פרטי התקרית בה נפל רס"ם במיל' ולדימיר לוזה: הלוחמים נכנסו למבנה ממולכד בשכונת ג'נינה ברפיח, למרות שהשכונה טוהרה פעמים רבות@Doron_Kadosh https://t.co/NlzNT4Zkmu — גלצ (@GLZRadio) July 22, 2025

وفي حادث منفصل، أُعلن أمس عن سقوط الجندي عميت كوهين (19 عاما) من مدينة حولون، وهو مقاتل في الكتيبة 13 التابعة للواء غولاني، وذلك خلال عملية عسكرية نفذتها القوات في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بحسب الهيئة.

وقالت “أُصيب في الحادث ذاته ضابط من نفس الكتيبة بجروح خطرة، إثر انفجار ذخيرة تابعة للجيش الإسرائيلي داخل أحد المباني”، وأضافت أنه يُشتبه في أن الانفجار نجم عن “حادث عملياتي” وفُتح تحقيق داخلي في ملابساته.

“وضع قذيفة بين ساقيه داخل الدبابة”

وذكرت هيئة البثّ، أن الأسبوع الماضي شهد أيضا سقوط ثلاثة جنود من الكتيبة 52 المدرعة التابعة للواء 401 خلال عملية عسكرية نفذتها الفرقة 162 في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وتحدثت مواقع إعلامية إسرائيلية آنذاك عن حدث أمني صعب في القطاع، وأشارت إلى حركة مروحيات لإجلاء مصابين.

وأوضحت أن الجنود الثلاثة هم: شاحام مناحيم (21 عامًا) من موشاف يردنا، شلومو يكير شارم (20 عاما) من مستوطنة إفرات، ويولي فاكتور (19 عاما) من ريشون لتسيون.

وتشير نتائج التحقيق في حادث جباليا إلى أن أحد أفراد طاقم دبابة “ميركافا” وضع قذيفة بين ساقيه داخل الدبابة، مما أدى إلى اشتعالها وانفجارها، وأسفر عن مقتل الجنود الثلاثة وإصابة قائد الدبابة، وهو ضابط، وأوضح التحقيق أن الجنود تصرفوا وفقًا للتعليمات المتبعة، بحسب هيئة البث.