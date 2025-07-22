تفجير مُحكم وإعطاب دبابة.. كتائب شهداء الأقصى والقسام تنفذان عمليات نوعية ضد الاحتلال (فيديو)

كشفت مشاهد خاصة حصلت عليها “الجزيرة مباشر” عن عملية نوعية نفذتها كتائب شهداء الأقصى، اليوم الثلاثاء، ضد آلية عسكرية إسرائيلية شمالي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك في إطار تصاعد وتيرة العمليات الميدانية للمقاومة الفلسطينية.

وتُظهر المشاهد التي بُثت عبر قناة الكتائب على منصة تلغرام “لحظة قيام أفراد من الكتائب بتجهيز عبوة ناسفة شديدة الانفجار، تم زرعها بدقة في محيط شارع 5، أحد المحاور التي تتقدم عبرها قوات الاحتلال”.

ووثّقت الكاميرا “لحظة رصد آلية عسكرية إسرائيلية تمر فوق العبوة، قبل تفجيرها عن بُعد، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها بشكل كامل، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيَّرة في سماء المنطقة”.

في سياق متصل، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تنفيذ عمليتين ضد آليات الاحتلال الإسرائيلي في وسط قطاع غزة، وذلك باستخدام قذائف “الياسين 105” المضادة للدروع.

ففي العملية الأولى، استهدفت الكتائب “دبابة ميركافا إسرائيلية كانت متمركزة في منطقة شاليهات الجعفراوي جنوب شرق مدينة دير البلح، مما أدى إلى إعطابها بشكل مباشر، في حين أُجبر جيش الاحتلال على استخدام الطيران المروحي لإجلاء المصابين من المكان”.

وفي العملية الثانية، استهدفت وحدة القذائف التابعة للقسام “ناقلة جند إسرائيلية قرب مفترق أبو هولي جنوب شرق دير البلح، مما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة”، وفق ما أفادت به الكتائب في بيان عبر منصة تلغرام.

وتأتي هذه العمليات في إطار الرد المتواصل من فصائل المقاومة على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، الذي خلَّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، في وقت تؤكد فيه الأجنحة العسكرية أن المعركة ما زالت في مرحلة الاستنزاف، وأن الكمائن والتفجيرات باتت سلاحا فعالا في صد التوغلات البرية.