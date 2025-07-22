“تلفظ أنفاسها الأخيرة”.. هيئة علماء فلسطين تدعو إلى حراك عالمي لإنقاذ غزة

دعت هيئة علماء فلسطين، إلى إطلاق حراك عالمي فاعل وشامل وتنظيم وقفات واعتصامات للمطالبة الفورية بفتح المعابر في غزة ووقف آلة القتل الجماعي في القطاع المحاصر.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء “غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة تحت نار القصف والحصار.. نرفع إليكم نداء استغاثة وندعوكم إلى واجبكم الأخلاقي والشرعي والتاريخي: هبّوا لإنقاذ غزة”.

وفي هذا الصدد دعت هيئة علماء فلسطين، إلى إطلاق حراك عالمي فاعل وشامل، سياسيًّا وشعبيًّا، إعلاميًّا وقانونيًّا، على كل الساحات.

مطالبة فورية بفتح المعابر

كما دعت إلى تنظيم وقفات واعتصامات ومسيرات غضب أمام هيئات القرار الدولي والسفارات، للمطالبة الفورية بفتح المعابر ووقف آلة القتل الجماعي.

وفيما وصفته بـ”الصمت المتواطئ” دعت الهيئة إلى إطلاق حملات إغاثية واسعة النطاق لدعم أهل غزة بكل وسيلة ممكنة، وتفعيل منابر الإعلام لنقل الحقيقة، وفضح الجريمة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء أن سياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل قتلت 101 فلسطيني بينهم 80 طفلا جراء سوء التغذية، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في وقت سابق اليوم من أن القطاع أصبح على أعتاب الموت الجماعي، بعد أكثر من 140 يوما من إغلاق المعابر.