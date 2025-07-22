دعت لقطع العلاقات مع إسرائيل وطرد سفرائها.. حماس تطالب العرب والمسلمين بموقف للتاريخ

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، قادة الدول العربية والإسلامية لاتخاذ موقف تاريخي عبر كسر الحصار عن قطاع غزة وإنهاء المجاعة، منتقدة عدم تنفيذ مقررات قمة الرياض العربية الإسلامية التي عُقدت أواخر عام 2023.

وقالت الحركة في بيان، نشرته عبر قناتها على منصة “تلغرام”، إن المجاعة في غزة دخلت مراحل خطيرة وغير مسبوقة بعد 5 أشهر من الإغلاق التام الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ 2 مارس/آذار الماضي.

وأشارت إلى “استشهاد نحو 100 مدني بينهم 80 طفلا جراء سوء التغذية، إضافة إلى ألف شهيد من المجوَّعين الذين قتلهم رصاص الاحتلال على أبواب نقاط التحكم بالمساعدات منذ فرض الإغلاق التام على غزة”.

وانتقدت حماس ما وصفته بـ”الصمت العربي والإسلامي الرسمي تجاه ما يجري في غزة”، معتبرة أن “ردود الفعل والمواقف الصادرة لا ترقى إلى مستوى الكارثة التي يواجهها مليونان وربع المليون إنسان في القطاع”.

وشددت على أن “هذا الصمت المطبق يخيب آمال شعبنا المظلوم في قادة الأمة، ويشجع مجرم الحرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المضي في سياسة التجويع والإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.

وأضافت الحركة “شعبنا يجوع ويعطش، بينما آلاف شاحنات الإغاثة تتكدس على الجانب المصري من معبر رفح، في وقت تفرض فيه حكومة الاحتلال آلية قتل وإذلال إجرامية لإدارة التجويع”.

قرارات قمة الرياض

وعبَّرت حماس عن “استهجانها لعدم تنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عُقدت في الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 2023″، داعية إلى “اتخاذ موقف للتاريخ عبر تفعيل كل أدوات الضغط، لوقف سياسة تجويع الأبرياء، من خلال كسر الحصار، وإدخال المساعدات فورا”.

كما طالبت “الدول العربية والإسلامية بقطع كل أشكال العلاقات مع كيان الاحتلال الفاشي، وإغلاق السفارات، وطرد السفراء الصهاينة، وإلغاء كل أشكال التطبيع، وعزل هذا الكيان المجرم ونبذه، كخطوة أولى على طريق ردعه وإجباره على وقف جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني المظلوم”.