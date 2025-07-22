رئيس الوزراء الماليزي: من يملك نفوذا على إسرائيل يجب استخدامه الآن لوقف القتل في غزة

وجَّه رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم ما وصفه بـ”نداء إلى الضمير” إلى قادة العالم، أكد فيه أن “المأساة في قطاع غزة تمثل اختبارا لإنسانيتنا المشتركة”.

وفي مقطع فيديو بثه، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على منصة إكس، وصف إبراهيم أبعاد المأساة في غزة قائلا “يُقتل الأطفال حتى الرضّع، وأطفال آخرون يصابون بالهزال من الجوع”، مضيفا “يجب أن ينتهي هذا الاستهتار المريع بحياة الإنسان وكرامته، لأنه انتهاك لأبسط قواعد الأخلاق”.

ودعا إبراهيم “جميع قادة العالم إلى التحرك العاجل”، مؤكدا أنه “على كل حكومة تؤمن بالقانون الدولي، وكل دولة تدّعي تقدير الحياة البشرية، أن تتحدث بصوت واحد”.

A CALL TO CONSCIENCE: AN APPEAL TO THE LEADERS OF THE WORLD The tragedy unfolding in Gaza is a test of our shared humanity. Entire families are being murdered. Children — even babies — have been killed. Others are wasting away from hunger. This appalling disregard for human life… pic.twitter.com/UJwkSL8eV7 — Anwar Ibrahim (@anwaribrahim) July 22, 2025

“التحلي بالشجاعة للتحرك بحزم”

وطالب إبراهيم “كل من له نفوذ على إسرائيل بالتحلي بالشجاعة اللازمة للتحرك بحزم”.

وفي هذا الصدد، ناشد إبراهيم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل خاص “استخدام نفوذه للضغط من أجل وقف فوري للقتل، ووقف القصف العشوائي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين دون قيود”.

وأكد إبراهيم في كلمته لقادة العالم أن “هذا هو وقت القيادة الأخلاقية، والوقت المناسب للدفاع عن القيم التي ندّعي الدفاع عنها”.

وأضاف “ماليزيا مستعدة للعمل مع جميع الدول، شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لتقديم الإغاثة إلى غزة، واستعادة المبادئ الأساسية للإنسانية”.

وحذر إبراهيم من أنه “لا ينبغي أن يذكرنا أحد بأننا متفرجون على الكارثة الإنسانية في غزة، بل علينا أن ترشدنا ضمائرنا لكي نقابل المعاناة بالرحمة، ونسعى إلى السلام من أجل إنسانيتنا”، وفق قوله.

الأونروا: لدينا ما يكفي من الطعام لغزة

يُذكر أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أعلنت أن لديها من الطعام ما يكفي قطاع غزة كله أكثر من 3 أشهر، وأكدت أن هذا الطعام موجود بمخازنها في مدينة العريش المصرية.

وطالبت الوكالة الدولية “إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات اللازمة لإنقاذ حياة نحو مليون طفل يعانون أخطارا صحية نتيجة نقص الطعام الشديد في قطاع غزة”.

وحذر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني من أن موظفي الوكالة والأطباء والعاملين في المجال الإنساني يصابون بالإغماء أثناء تأدية واجبهم في قطاع غزة بسبب الجوع والإرهاق.

كما طالب بالسماح بدخول الإمدادات اللازمة من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، ودون عوائق.