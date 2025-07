رئيس الوزراء الماليزي: من يملك نفوذا على إسرائيل يجب استخدامه الآن لوقف القتل في غزة

وجَّه رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم ما وصفه بـ”نداء إلى الضمير” إلى قادة العالم، أكد فيه أن “المأساة في قطاع غزة تمثل اختبارا لإنسانيتنا المشتركة”.

وفي مقطع فيديو بثه، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على منصة إكس، وصف إبراهيم أبعاد المأساة في غزة قائلا “يُقتل الأطفال حتى الرضّع، وأطفال آخرون يصابون بالهزال من الجوع”، مضيفا “يجب أن ينتهي هذا الاستهتار المريع بحياة الإنسان وكرامته، لأنه انتهاك لأبسط قواعد الأخلاق”.

ودعا إبراهيم “جميع قادة العالم إلى التحرك العاجل”، مؤكدا أنه “على كل حكومة تؤمن بالقانون الدولي، وكل دولة تدّعي تقدير الحياة البشرية، أن تتحدث بصوت واحد”.

A CALL TO CONSCIENCE: AN APPEAL TO THE LEADERS OF THE WORLD

The tragedy unfolding in Gaza is a test of our shared humanity. Entire families are being murdered. Children — even babies — have been killed. Others are wasting away from hunger. This appalling disregard for human life… pic.twitter.com/UJwkSL8eV7

