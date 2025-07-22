“سرايا القدس” تعلن فقدان الاتصال بمجموعة تأمين أسير إسرائيلي في غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الثلاثاء، فقدان الاتصال مع مجموعة تأمين خاصة كانت تتولى مسؤولية الأسر والحماية للجندي الإسرائيلي الأسير “روم بريسلافسكي”، وذلك عقب عمليات توغل عنيفة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وفي بيان مقتضب نُشر عبر منصته الرسمية على “تلغرام”، أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة أن “الاتصال مع المجموعة الفدائية المكلَّفة بتأمين الأسير انقطع منذ يوم أمس الاثنين، بعد محاصرة قوات الاحتلال لمناطق تواجدهم في قطاع غزة”.

وقال أبو حمزة “نعلن فقد الاتصال منذ أمس مع مجموعة التأمين الآسرة للجندي الصهيوني روم بريسلافسكي، وذلك بعد توغل قوات العدو ومحاصرتها لمناطق يتواجد فيها الأسير، ولا نعلم مصيرهم حتى هذه اللحظة”.

ولم يقدّم البيان “تفاصيل إضافية عن مصير أفراد المجموعة أو وضع الجندي الأسير”، مكتفيا بالإشارة إلى أن التوغل العسكري الإسرائيلي والاشتباكات العنيفة أدت إلى انقطاع الاتصالات بالكامل مع المجموعة.

واتهم المتحدث باسم سرايا القدس رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وحكومته التي وصفها بـ”الإرهابية اليمينية المتطرفة”، بالسعي المتعمد للتخلص من الأسرى الإسرائيليين الموجودين لدى المقاومة في غزة، من خلال تعمُّد قتلهم أثناء المعارك المستمرة.

وأضاف أبو حمزة “منذ بدء حرب الإبادة بحق شعبنا، يتعمد المجرم نتنياهو وحكومته تجاهل ملف أسراهم وقضيتهم، ويسعون بكل قوة لقتلهم وإعادتهم إلى عائلاتهم في توابيت”.