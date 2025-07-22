طفل جائع يلملم بقايا طحين من شاحنة مساعدات فارغة في غزة (فيديو)

نشر ناشط فلسطيني، الأحد، مقطع فيديو يُظهر طفلا في غزة وهو يجمع بقايا الدقيق المتناثرة على متن شاحنة، بسبب سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد القطاع المحاصر.

وأرفق المصوّر الفيديو بتعليق قال فيه “طفل يلتقط بقايا الطحين المتناثرة من ظهر شاحنة فارغة، في مشهد يُلخّص حجم المعاناة والجوع الذي ينهش سكان القطاع في ظل استمرار الحصار ونفاد المواد الأساسية”.

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مئات من رواد منصات التواصل الاجتماعي أعادوا نشر الفيديو معتبرين إياه “رمزًا لمعاناة نحو مليوني غزي محاصرين”.

في محاولة للحصول على ما يسد رمقه.. طفل فلسطيني يلملم بقايا طحين على متن شاحنة مساعدات فارغة بقطاع غزة pic.twitter.com/EWymKK4ISP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 21, 2025

وكانت تقارير منظمات أممية مثل اليونيسيف قد حذرت من تدهور الأوضاع الغذائية في غزة ووصول القطاع إلى “عتبة المجاعة”؛ إذ يُعاني 71,000 طفل دون 5 سنوات من سوء تغذية حاد، ويحتاج 470 ألف إنسان إلى مساعدات عاجلة.

إبادة صامتة

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان إن المجاعة في غزة قتلت 86 شخصا (76 طفلا و10 بالغين) بسبب الجوع وسوء التغذية.

وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان أمس الاثنين أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من ضحايا المساعدات بلغ 99 شهيدا وأكثر من 650 مصابا.

وأفاد البيان أن إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات ارتفع إلى 1021 شهيدا وأكثر من 6511 مصابا.

وقالت الوزارة إن الوضع وصل إلى “سياسة إبادة صامتة” نتيجة التجويع المتعمد.

أرقام مخيفة

من جانبه قال مدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية في تصريحات تلفزيونية إن حصيلة ضحايا المجاعة في قطاع غزة وصلت إلى 21 شهيدا خلال 24 ساعة.

وأضاف “مقبلون على أرقام مخيفة من الوفيات بسبب التجويع الذي يتعرض له أهالي قطاع غزة”.

وأشار أبو سلمية إلى أن 900 ألف طفل في غزة يعانون من الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية.