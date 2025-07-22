غزة تختنق وحرب التجويع تشتد.. رضيع يغادر الحياة وأحمد الحسنات ضحية جديدة (فيديو)

توفي رضيع فلسطيني يبلغ من العمر 40 يوما، صباح اليوم الثلاثاء، داخل مجمع الشفاء الطبي في شمال غزة، وذلك بسبب نفاد حليب الأطفال، جراء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.

وقال عم الرضيع الشهيد، إن الطفل كان يعاني من سوء التغذية بسبب انعدام حليب الأطفال، حيث يعيش قطاع غزة إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية جراء المجاعة القاسية مع الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر بوزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد شهداء المجاعة في غزة إلى 22 شهيداً.

هيكل عظمي

وفي وسط القطاع المحاصر، توفي المواطن أحمد الحسنات نتيجة سوء التغذية، وأظهرت صور خاصة من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، جثمان المواطن وهو أشبه بهيكل عظمي.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ مارس/آذار 2025، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى، وسط تحذيرات محلية ودولية.

الجوع منتشر والناس يموتون

وأفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيان اليوم الثلاثاء، بأن الناس في قطاع غزة بمن فيهم العاملين في المنظمة، يغمى عليها بسبب الجوع الشديد.

وقالت الأونروا، في منشور على فيسبوك اليوم “سكان غزة بمن فيهم زملاؤنا يغمى عليهم بسبب الجوع الشديد.. إنهم يتضورون جوعا”، وطالبت الوكالة برفع الحصار والسماح للأونروا بإحضار الأغذية والأدوية.

We are receiving desperate messages of starvation from #Gaza, including from our colleagues. Food prices have increased 40 fold. Meanwhile, just outside Gaza, stockpiled in warehouses UNRWA has enough food for the entire population for over three months. The suffering in Gaza… pic.twitter.com/UyUttdUHSI — UNRWA (@UNRWA) July 21, 2025

اليونيسيف تحذر

يأتي ذلك في وقت حذرت فيه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من أزمة الجوع وقالت إن الجوع منتشر في غزة والناس يموتون وسوء التغذية المميت بين الأطفال يصل إلى مستويات كارثية.

وقالت اليونيسيف في منشورها على منصة إكس “المساعدات مقيدة بشدة وخطير الوصول إليها.. هذه كارثة من صنع الإنسان.. كفى. يجب السماح للأمم المتحدة بتقديم جميع أنواع المساعدات على نطاق واسع للأسر أينما كانت”.

وفي غزة قالت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الاثنين إنها سجلت 18 وفاة بسبب المجاعة في غزة، خلال 24 ساعة.

من جانبها جددت الأمم المتحدة، دعوتها إلى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام، مشيرة إلى تزايد عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي “وسط القصف والنزوح والدمار في غزة، يستمر ورود تقارير مثيرة للقلق عن أفراد يعانون من سوء تغذية حادّ، يصلون إلى المرافق الطبية والمستشفيات في ظروف صحية سيئة للغاية”.

وحذرت وكالات الأمم المتحدة العاملة على الأرض من أن الأوضاع في غزة أصبحت غير صالحة للسكن تقريبا، داعية إلى حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودائم إلى المنطقة، حيث يواجه أكثر من مليوني شخص خطر المجاعة.