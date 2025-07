غزة تختنق وحرب التجويع تشتد.. رضيع يغادر الحياة وأحمد الحسنات ضحية جديدة (فيديو)

توفي رضيع فلسطيني يبلغ من العمر 40 يوما، صباح اليوم الثلاثاء، داخل مجمع الشفاء الطبي في شمال غزة، وذلك بسبب نفاد حليب الأطفال، جراء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.

وقال عم الرضيع الشهيد، إن الطفل كان يعاني من سوء التغذية بسبب انعدام حليب الأطفال، حيث يعيش قطاع غزة إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية جراء المجاعة القاسية مع الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر بوزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد شهداء المجاعة في غزة إلى 22 شهيداً.

وفي وسط القطاع المحاصر، توفي المواطن أحمد الحسنات نتيجة سوء التغذية، وأظهرت صور خاصة من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، جثمان المواطن وهو أشبه بهيكل عظمي.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ مارس/آذار 2025، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى، وسط تحذيرات محلية ودولية.

وأفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيان اليوم الثلاثاء، بأن الناس في قطاع غزة بمن فيهم العاملين في المنظمة، يغمى عليها بسبب الجوع الشديد.

وقالت الأونروا، في منشور على فيسبوك اليوم “سكان غزة بمن فيهم زملاؤنا يغمى عليهم بسبب الجوع الشديد.. إنهم يتضورون جوعا”، وطالبت الوكالة برفع الحصار والسماح للأونروا بإحضار الأغذية والأدوية.

We are receiving desperate messages of starvation from #Gaza, including from our colleagues.

Food prices have increased 40 fold.

Meanwhile, just outside Gaza, stockpiled in warehouses UNRWA has enough food for the entire population for over three months.

The suffering in Gaza… pic.twitter.com/UyUttdUHSI

— UNRWA (@UNRWA) July 21, 2025