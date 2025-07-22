غزة تموت جوعاً.. 136 شهيدًا منذ فجر الثلاثاء بينهم 45 من طالبي المساعدات (فيديو)

استشهد 136 فلسطينياً، بينهم عشرات الأطفال والمرضى والجوعى، جراء استمرار القصف الإسرائيلي والمجاعة الخانقة التي تضرب قطاع غزة منذ، فجر الثلاثاء، في واحدة من أكثر الأيام دموية منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

ووفق مصادر طبية للجزيرة مباشر، فقد ارتقى 45 فلسطينياً من منتظري المساعدات الإنسانية، كما استشهد 3 مواطنين بسبب التجويع، إلى جانب 21 طفلاً لقوا حتفهم جراء سوء التغذية والمجاعة خلال 72 ساعة الأخيرة فقط، في وقتٍ يتواصل تدفق الحالات الصحية المتدهورة إلى مستشفيات القطاع وسط نقص كارثي في الغذاء والدواء.

وأكدت المصادر الطبية أن أكثر من 900 ألف طفل في قطاع غزة يعانون من الجوع الشديد، بينهم 70 ألفاً دخلوا مرحلة سوء التغذية الحاد، وسط تحذيرات من ارتفاع كارثي في أعداد الوفيات مع استمرار الحصار والتجويع المتعمد.

وباتت مشاهد الأطفال يتساقطون جوعاً والمرضى يموتون على أبواب المستشفيات صورة متكررة في غزة المنكوبة، بينما تواصل قوات الاحتلال استهداف طالبي المساعدات وخيام النازحين.

وأوضحت المصادر أن إجمالي الشهداء منذ فجر اليوم الثلاثاء، توزعوا على كافة مناطق قطاع غزة، بينهم أطفال رضّع فقدوا حياتهم جوعاً، ومرضى كلى وسكر يتعرضون لنوبات حادة بسبب شح الغذاء والرعاية الصحية.. ويمكن حصر الشهداء وفق المناطق على النحو التالي:

مدينة غزة (52 شهيداً):

5 شهداء، و3 أطفال، قُتلوا بقصف إسرائيلي قرب مسجد علي بن أبي طالب بحي الزيتون.

15 شهيداً، بينهم أطفال ومسعف، في قصف لمنزل شمال غرب المدينة.

14 شهيداً باستهداف خيام نازحين في مخيم الشاطئ.

استشهاد طفل رضيع جراء المجاعة.

جنوب القطاع (30 شهيداً):

20 شهيداً في خان يونس، وانتشال 4 شهداء من طالبي المساعدات شمال رفح.

استشهاد طفل آخر نتيجة سوء التغذية.

وسط القطاع (18 شهيداً):

استشهاد مواطن جوعاً في دير البلح.

شهداء ومصابون في قصف مخيم البريج ومحور نتساريم.

شمال القطاع (36 شهيداً):

29 شهيداً من طالبي المساعدات بنيران الاحتلال في منطقة السودانية “زيكيم”.

7 شهداء في جباليا ومحيطها جراء قصف مدفعي وجوي.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 59.106 شهداء، و142,511 مصابا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأوضحت مصادر طبية، الثلاثاء، أن من بين الحصيلة 8,268 شهيدًا، و30,470 مصابا، منذ 18 مارس/آذار الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وبينت، أنه وصل إلى المستشفيات 77 شهيدا و376 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.