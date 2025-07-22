حادثة “الرام” تزلزل المنصات.. قنبلة غاز في ظهر شاب فلسطيني أعزل تثير غضبا عالميا (فيديو)

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق جندي إسرائيلي قنبلة غاز مباشرة على شاب فلسطيني أعزل في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

المشهد، الذي وصف بأنه “مروع”، أثار موجة استنكار واسعة عبر المنصات ومطالبات بالتحقيق والمحاسبة.

وقع الحادث أول أمس الأحد خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة الرام بالقدس المحتلة، حيث اندلعت مواجهات متفرقة بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال أحد الشبان، ثم أفرجت عنه لاحقا، ووثقت الكاميرا قيام أحد جنود الاحتلال وهو يوجه قاذف الغاز بشكل مباشر نحو الشاب الذي كان يبتعد عن الجنود رافعا يديه، وفجأة أطلق الجندي قنبلة غاز على الشاب من الخلف دون أي مبرر، ليسقط الشاب فورا على الأرض.

في مشهد صادم أثار غضبا كبيرا.. جندي إسرائيلي يطلق قنبلة غاز بشكل مباشر باتجاه شاب أعزل في منطقة الرام بالقدس المحتلة pic.twitter.com/3uAgqfl2BR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 22, 2025

ردود فعل عالمية

المقطع، أثار ردود فعل واسعة، على مستوى العالم خاصة أن الشاب كان يسير بعيدا عن الجنود ولم يكن يحمل أي أدوات، وجاءت ردود الفعل غاضبة على مختلف المنصات:

كارلوس كوكس – عضو حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، كتب عبر منصة إكس “العالم يسمح بذلك، تمول الولايات المتحدة وتسلح الفاشيين العنصريين في السلطة، أما الشعب الإسرائيلي، في أحسن الأحوال، يكتفي بالتذمر، وفي أسوأ الأحوال يدعم الإبادة الجماعية. لا أرى القوة التي يمكن أن توقف هذا، وأرى بوضوح الدافع للاستمرار والتطرف أكثر”.

جيل ستاين – مرشحة الرئاسة الأمريكية السابقة، قالت “يوم آخر عادي في القدس المحتلة، مدعوم بأموال ضرائبنا وأسلحتنا. الدوس على حقوق الإنسان والقانون الدولي وأبسط قيم الكرامة الإنسانية، لا تظنوا أن هذا لن يرتد علينا في النهاية”.

تريتا بارسي – المحلل السياسي الأمريكي، كتب “هذا يحدث طوال الوقت لسبب بسيط؛ وهو الحصانة التي تمنحها الولايات المتحدة وأوروبا لإسرائيل والتي لا تمكنها فقط من ارتكاب هذه الجرائم، بل تشجع على تفاقمها المستمر”.

المدون ستيفن موسيز قال “الإفلات من العقاب يأتي في مرتبة بعد التدني الأخلاقي. من الذي يمكن أن يفعل شيئا كهذا؟ هل كنت لتطلق النار على رجل من الخلف بينما هو يبتعد عنك؟ كيف يمكننا تفسير هذا القدر من الانحطاط في سلوك الإسرائيليين؟ رامة الإنسان الفلسطيني.”